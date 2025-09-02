Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdelinger

 

Til
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 Copenhagen K

Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.

Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet: 

Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManagerFondskodeShortname
Othania Stabil UCITS, kl nDK0061680352PMIOUIB
PP Capital - BASIS, kl n EURDK0061137452PMIPCBAKLNEUR
PP Capital - StockPick, klasse noteringDK0061075678PMIPCSPKLNO
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EURDK0061274602PMICTAAKLNEUR
Lundgreen's Invest - China, kl n EURDK0061137619PMILGICHIEUR
Snowball Invest Akk., kl nDK0061680279PMISBIAKKKLN
Horizon3 Innovation, kl nDK0062267449PMIH3I
AI Alpha Lab Globale Aktier, kl nDK0062612644PMIAAN
ANNOX Kvant Globale Aktier KLDK0061272077PMIKGA
Climate Transition Bonds, kl nDK0063179445PMICTBKLN
Demetra KLDK0060511897PMIDEM
Fairrente, kl nDK0062840195PMIFRKLN
NewDeal Invest, kl nDK0062499810PMINDI
Panorama Invest, kl nDK0062612727PMIPIN
Petersen & Partners Grønne ObligationerDK0060951275PMIPPO
Petersen & Partners Globale Aktier Future World KLDK0061294634PMIPPSW
Hammers Fonde - Forsvar, kl nDK0064081418PMIFOR
Horizon3 Innovation Akk., kl nDK0064081178PMIH3IAKK

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.


