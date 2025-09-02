Investeringsforeningen PortfolioManager suspenderer handel med afdelinger

Til
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 Copenhagen K
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S hermed på vegne af de berørte andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer.
Handel med de nedenfor anførte andelsklasser ønskes derfor midlertidigt suspenderet:
|Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager
|Fondskode
|Shortname
|Othania Stabil UCITS, kl n
|DK0061680352
|PMIOUIB
|PP Capital - BASIS, kl n EUR
|DK0061137452
|PMIPCBAKLNEUR
|PP Capital - StockPick, klasse notering
|DK0061075678
|PMIPCSPKLNO
|PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
|DK0061274602
|PMICTAAKLNEUR
|Lundgreen's Invest - China, kl n EUR
|DK0061137619
|PMILGICHIEUR
|Snowball Invest Akk., kl n
|DK0061680279
|PMISBIAKKKLN
|Horizon3 Innovation, kl n
|DK0062267449
|PMIH3I
|AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n
|DK0062612644
|PMIAAN
|ANNOX Kvant Globale Aktier KL
|DK0061272077
|PMIKGA
|Climate Transition Bonds, kl n
|DK0063179445
|PMICTBKLN
|Demetra KL
|DK0060511897
|PMIDEM
|Fairrente, kl n
|DK0062840195
|PMIFRKLN
|NewDeal Invest, kl n
|DK0062499810
|PMINDI
|Panorama Invest, kl n
|DK0062612727
|PMIPIN
|Petersen & Partners Grønne Obligationer
|DK0060951275
|PMIPPO
|Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL
|DK0061294634
|PMIPPSW
|Hammers Fonde - Forsvar, kl n
|DK0064081418
|PMIFOR
|Horizon3 Innovation Akk., kl n
|DK0064081178
|PMIH3IAKK
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.