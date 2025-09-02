Job&Talent da empleo a 120.000 trabajadores durante la temporada alta 2025

Contratación récord: Job&Talent habrá dado empleo a 120.000 trabajadores en 10 países (+20% interanual), en uno de los mayores incrementos de fuerza laboral flexible a nivel mundial.

MADRID and ATLANTA, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Esta temporada alta, Job&Talent habrá contratado a más de 120.000 trabajadores en operaciones de logística, comercio electrónico, industria manufacturera y distribución minorista en 10 países, lo que representa un incremento del 20 % respecto a 2024 y constituye una de las mayores contrataciones de fuerza laboral flexible a nivel global este año.



En España, el mercado de origen de Job&Talent, las industrias más impactadas por el incremento de la demanda estival han tenido que hacer frente a un notable aumento de su fuerza laboral. Job&Talent terminará la temporada alta apoyando a las empresas en España con la incorporación de más de 25,000 trabajadores.

La agilidad, clave en temporada alta

Las empresas, ya sometidas a la presión de un contexto económico incierto, escasez de talento y una demanda volátil, se enfrentan a sus mayores retos durante los picos estacionales. Cada hora perdida puede impactar directamente en los resultados, por lo que una contratación ágil y estratégica es más importante que nunca.

Gracias a su plataforma impulsada por inteligencia artificial , Job&Talent permite a las compañías escalar rápidamente su fuerza laboral de primera línea, gestionar los picos de demanda y mantener sus niveles de servicio.

Clara, la reclutadora IA diseñada para la temporada alta

Clara, la reclutadora IA de Job&Talent, ha redefinido los tiempos y la escala en la contratación de personal de primera línea, reduciendo en un 60 % los tiempos de contratación. Estas capacidades convierten a Clara en la solución de referencia para la temporada alta, cuando la velocidad y la fiabilidad son fundamentales.

El proveedor de servicios logísticos con sede en el Reino Unido, THG Fulfil, recurrió a Clara para escalar su plantilla durante el pico estacional. Clara logró una cobertura del 100 % con cerca de 2.000 contrataciones, redujo los tiempos de contratación de 8 a 3 semanas, disminuyó la rotación en un 50 % e impulsó un crecimiento interanual del 68 % en nuevas incorporaciones, gestionando más de 48.000 candidaturas.

Wynand Jansen, director de operaciones del grupo THG Ingenuity, declaró: “Job&Talent Business y Clara, la reclutadora IA, han sido sencillamente asombrosos”.

Agentes de IA que potencian los trabajos operativos

La plataforma de gestión de fuerza laboral de Job&Talent Business, basada en inteligencia artificial, ofrece a las empresas una ventaja decisiva durante los periodos de mayor actividad, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo costes y elevando la calidad del talento a gran escala.

La plataforma integra una suite de agentes de IA propios , cada uno diseñado para abordar un desafío crítico en la gestión de personal: Clara acelera la contratación con velocidad y escala; Sara mejora la fiabilidad reduciendo las ausencias en turnos; Maria potencia el rendimiento y la calidad del talento; Teo optimiza la gestión de cuentas mediante la automatización basada en IA.

Estos agentes ayudan a las empresas a contratar con agilidad, rapidez, mejorar la retención y operar con mayor eficiencia, al mismo tiempo que mejoran la experiencia de los trabajadores. Ya sea ante los picos de Black Friday, las entregas de fin de año o las subidas de producción industrial, Job&Talent permite escalar sin comprometer la calidad, la retención ni la gestión eficiente de costes.

Giuseppe Mozzillo, CEO Internacional de Job&Talent, afirmó: “La temporada pone a prueba la agilidad en la gestión de las contrataciones, y el modelo tradicional ha quedado obsoleto. Las empresas necesitan velocidad, escala y fiabilidad. Eso es precisamente lo que ofrece nuestra plataforma. Con agentes de IA como Clara, Sara, Maria y Teo en acción, no solo estamos cubriendo turnos más rápido, estamos ayudando a las compañías a operar de forma más inteligente y eficiente cuando más lo necesitan”.

SOBRE JOB&TALENT

Job&Talent es una plataforma global líder impulsada por inteligencia artificial, especializada en la gestión de personal para industrias esenciales. Ayudamos a las empresas a aumentar su productividad y eficiencia a gran escala, mientras ofrecemos a los trabajadores las oportunidades y herramientas que necesitan para prosperar. Nuestra misión es sencilla: empoderar a las personas que hacen que el mundo funcione. Nuestra plataforma integral, basada en un profundo conocimiento del sector, tecnología de vanguardia y agentes inteligentes de IA, abarca todo el ciclo de vida del personal: desde la contratación y planificación hasta el control de asistencia, el rendimiento, la gestión de costes y la comunicación. Ofrece mejoras medibles en las áreas que más importan: cumplimiento, asistencia, retención y calidad del personal. En 2024, Job&Talent incorporó a más de 300.000 trabajadores en más de 3.250 empresas de sectores como logística, industria y retail. Con sede en Madrid, la empresa opera en 10 países de Europa, EE. UU. y América Latina. Más información en www.jobandtalent.es

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/78ff384f-bd67-4ab8-9455-5367f4b4e4af