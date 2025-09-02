RAPPEL – La Fondation du Microbiote de Biocodex invite les universitaires et scientifiques canadiens à soumettre leur candidature pour une bourse de recherche de 35 000 €





MONTRÉAL, 02 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Microbiote de Biocodex, une organisation fondée par Biocodex et ayant pour vocation d’inspirer des projets scientifiques explorant le microbiote, lance un appel à projets de subvention aux chercheurs dans les institutions canadiennes.

La Fondation du Microbiote de Biocodex a le plaisir d'annoncer le lancement de son appel annuel à projets : la Bourse Nationale 2025 du Canada. En cette opportunité unique de plonger dans le monde fascinant du microbiote humain, la Fondation cherche particulièrement à promouvoir la recherche sur le microbiote et ses interactions complexes avec diverses pathologies humaines. En accord avec cet engagement, elle lance un appel à projets de recherche "à but non lucratif" et récompensera les projets sélectionnés démontrant un potentiel et une innovation exceptionnels.

À propos de la Bourse Nationale

La Bourse Nationale 2025 du Canada fournira une subvention de 35 000 € à un candidat d'une institution ou université canadienne, avec un projet de recherche d'une durée de 1 à 2 ans axé sur le thème du microbiote dans la santé et les maladies humaines. Cette initiative reflète la mission de la Fondation, qui est de soutenir la recherche et l’innovation contribuant à une meilleure compréhension du rôle du microbiote sur la santé humaine.

Les détails de la candidature - Rejoignez-nous pour faire avancer la recherche sur le microbiote !

Les chercheurs intéressés sont invités à soumettre leurs candidatures au plus tard le 31 octobre 2025. Le comité scientifique indépendant supervisant le processus de sélection annoncera sa décision d'ici le 30 novembre 2025. Plus d'informations sur les critères d'éligibilité et le processus de candidature sont disponibles sur le site officiel de la Fondation Microbiote de Biocodex : Bourse de Recherche Nationale - Appel à Projets Canada.

Le gagnant de la Bourse 2024 - Dr. Emerson Krock

Alors que nous lançons ce nouvel appel à candidatures, nous souhaitons également célébrer le succès du Dr. Emerson Krock, le lauréat de la Bourse Nationale 2024. Les recherches du Dr. Krock portent sur la manière dont les auto-anticorps induisant la douleur se développent dans la fibromyalgie et sur leur lien avec le microbiote intestinal. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouveaux outils de diagnostic et à des traitements innovants pour les millions de personnes qui vivent avec des douleurs chroniques. Le travail innovant du Dr. Krock illustre le type de recherche impactante que la Fondation du Microbiote de Biocodex vise à soutenir. Sa dévotion à faire progresser notre compréhension du microbiote ainsi que son rôle sur la santé humaine s'aligne parfaitement avec la mission de la Fondation. Pour plus d'informations sur le Dr. Emerson Krock et ses recherches primées, veuillez visiter Bourse de Recherche Nationale 2024 - Dr. Emerson Krock

À propos de Biocodex

Fondée en France en 1953, Biocodex est un laboratoire pharmaceutique reconnu qui fournit des solutions de santé innovantes aux patients dans plus de 115 pays à travers le monde. Biocodex détient actuellement 17 filiales (dont Biocodex Canada Inc. basée à Montréal - Québec) et de multiples partenariats à long terme couvrant plus de 124 pays. Avec plus de 70 ans d'opérations internationales réussies, la mission de Biocodex est de rester un leader mondial dans l'expertise du domaine du microbiote.

https://www.biocodex.ca/fr/

À propos de la Fondation Microbiote de Biocodex

La Fondation Microbiote de Biocodex est une organisation à but non lucratif, d'intérêt général, qui soutient la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Des subventions de recherche fondamentale et appliquée sont attribuées. Les projets étudiant l'implication du microbiote sur la santé humaine sont sélectionnés annuellement par des comités de scientifiques internationaux indépendants.

Contact: grant.microbiota@biocodex.ca

