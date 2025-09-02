CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE AOÛT 2025

Raison sociale de l’émetteur : Crédit Agricole S.A. – SA au capital de 9 146 365 623 euros

Immatriculée sous le n° 784 608 416 R.C.S. NANTERRE

Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des Etats-Unis

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code de commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers





Date Nombre d’actions Nombre total de

droits de vote 31 août 2025 3 048 788 541 Nombre de droits de vote théoriques : 3 048 788 541







Nombre de droits de vote exerçables * : 3 047 772 687

* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques – Actions privées de droits de vote (auto détention …)

