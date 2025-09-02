Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

2.9.2025 klo 15.30

Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 1.9.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 29.8.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus nousi 1 951 870 osakkeeseen ja 1 982 480 ääneen, mikä on 5,03 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 5,11 % äänten kokonaismäärästä.

Nordea Funds Ltd:n osuus ilmoituksen mukaan:



% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Osakkeet: 5,03%

Äänet: 5,11 % Osakkeet: 5,03%

Äänet: 5,11 % 38 798 874 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Alle 5,00 %

Alle 5,00 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009010854 Osakkeet:

1,951,870.00

Äänet:

1,982,480.00 Osakkeet: 5,03%

Äänet: 5,11 % A YHTEENSÄ Osakkeet:

1,951,870.00

Äänet:

1,982,480.00 Osakkeet: 5,03%

Äänet: 5,11 %



B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus - - - - - B YHTEENSÄ - - -



