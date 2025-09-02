Lassila & Tikanoja Oyj
Pörssitiedote
2.9.2025 klo 15.30
Lassila & Tikanoja Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista
Lassila & Tikanoja Oyj on vastaanottanut 1.9.2025 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n äänioikeuksien määrä Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 29.8.2025. Nordea Funds Ltd:n suora osakeomistus nousi 1 951 870 osakkeeseen ja 1 982 480 ääneen, mikä on 5,03 % Lassila & Tikanojan osakkeiden ja 5,11 % äänten kokonaismäärästä.
Nordea Funds Ltd:n osuus ilmoituksen mukaan:
|
% osakkeista ja äänistä
|% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
|Yhteenlaskettu %-osuus
|Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
|Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen
| Osakkeet: 5,03%
Äänet: 5,11 %
| Osakkeet: 5,03%
Äänet: 5,11 %
|38 798 874
|Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
|
Alle 5,00 %
|
Alle 5,00 %
Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
| Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|Suora (AML 9:5)
|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
|FI0009010854
| Osakkeet:
1,951,870.00
Äänet:
1,982,480.00
| Osakkeet: 5,03%
Äänet: 5,11 %
|A YHTEENSÄ
| Osakkeet:
1,951,870.00
Äänet:
1,982,480.00
| Osakkeet: 5,03%
Äänet: 5,11 %
B: AML:n 9. luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:
|Rahoitusvälineen luonne
|Eräpäivä
|Toteutusaika
|Toimitustapa (osaketoimitus/nettoarvon tilitys)
|Osakkeiden ja äänten lukumäärä
|Osakkeiden ja äänten %-osuus
|-
|-
|-
|-
|-
|B YHTEENSÄ
|-
|-
|-
LASSILA & TIKANOJA OYJ
Hilppa Rautpalo
Henkilöstö ja lakiasiainjohtaja
Lisätietoja:
Hilppa Rautpalo, puh. +358 10 636 2810
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lt.fi