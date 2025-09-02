HighCo : Déclaration mensuelle des droits de vote

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS
Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers
|Date d’arrêté des informations
|Nombre d’actions composant le capital
|Nombre d’actions
privées de droits de vote (*)
|Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)
|Nombre de droits de vote exerçables
|31 août 2025
|20 455 403
|790 822
|22 280 915
|21 490 093
|31 juillet 2025
|20 455 403
|798 064
|22 281 404
|21 483 340
|30 juin 2025
|20 455 403
|803 565
|22 284 457
|21 480 892
|31 mai 2025
|20 455 403
|806 842
|22 284 457
|21 477 615
|30 avril 2025
|20 455 403
|810 840
|22 284 457
|21 473 617
|31 mars 2025
|20 455 403
|809 380
|22 282 875
|21 473 495
|28 février 2025
|20 455 403
|812 886
|22 282 791
|21 469 905
|31 janvier 2025
|20 455 403
|818 981
|22 282 977
|21 463 996
|31 décembre 2024
|20 455 403
|817 845
|22 282 774
|21 464 929
(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).
A propos de HighCo
Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR
Directrice Générale Relations Presse
+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com n.cassar@highco.com
Prochains rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T3 et 9 mois 2025 : Mercredi 15 octobre 2025
Marge Brute 2025 : Mercredi 28 janvier 2026
Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)
Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2025, à 10h00 : Jeudi 11 septembre 2025
Résultats
Résultats semestriels 2025 : Mercredi 10 septembre 2025
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com
