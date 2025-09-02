HighCo : Déclaration mensuelle des droits de vote

 | Source: HIGHCO HIGHCO

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

Déclaration au titre des articles L.233-8 II du Code de commerce
et 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Date d’arrêté des informationsNombre d’actions composant le capitalNombre d’actions
privées de droits de vote (*)		Nombre de droits de vote pour le calcul des seuils (**)Nombre de droits de vote exerçables
31 août 202520 455 403790 82222 280 91521 490 093
31 juillet 202520 455 403798 06422 281 40421 483 340
30 juin 202520 455 403803 56522 284 45721 480 892
31 mai 202520 455 403806 84222 284 45721 477 615
30 avril 202520 455 403810 84022 284 45721 473 617
31 mars 202520 455 403809 38022 282 87521 473 495
28 février 202520 455 403812 88622 282 79121 469 905
31 janvier 202520 455 403818 98122 282 97721 463 996
31 décembre 202420 455 403817 84522 282 77421 464 929

(*) exclusivement constitué des actions auto-détenues.
(**) droits de vote théoriques pour le calcul des franchissements de seuil incluant les actions privées de droit de vote (article 223-11 du Règlement général de l’AMF).

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE                Nicolas CASSAR
Directrice Générale                 Relations Presse
+33 1 77 75 65 06                +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com                 n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés.

Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T3 et 9 mois 2025 : Mercredi 15 octobre 2025
Marge Brute 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

Réunions d'analystes (Société Française des Analystes Financiers - SFAF)
Conférence téléphonique sur les Résultats semestriels 2025, à 10h00 : Jeudi 11 septembre 2025

Résultats 
Résultats semestriels 2025 : Mercredi 10 septembre 2025

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe


Attachments

Déclaration mensuelle des DDV - 31_08_2025

Recommended Reading

  • August 04, 2025 05:13 ET | Source: HIGHCO
    HighCo : Shareholding

    INFORMATION CONCERNING THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND SHARES Declaration pursuant to Articles L.233-8 II of the French Commercial Code and 223-16 of the General Regulations of the Autorité des...

    Read More
    HighCo : Shareholding
  • July 22, 2025 12:00 ET | Source: HIGHCO
    HighCo: Q2 2025 Gross Profit

    Aix-en-Provence, 22 July 2025 (6 p.m.) HIGHCO: BUSINESS DECLINE IN Q2 2025 IN LINE WITH FORECASTS (GROSS PROFIT: DOWN 10% LFL); EXPECTED DROP IN HALF-YEAR RESULTS; 2025 GUIDANCE RAISED WITH A RETURN...

    Read More
    HighCo: Q2 2025 Gross Profit