ASSYSTEM : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 août 2025

Informations relatives au nombre d’actions composant le capital social et au nombre total de droits de vote correspondants

Paris La Défense, le 2 septembre 2025 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), annonce aujourd'hui, conformément à l’article L. 233-8 II du Code de commerce et à l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions composant son capital social et le nombre total de droits de vote correspondants à la date mentionnée dans le tableau ci-après :







Date











Nombre d’actions en circulation











Nombre total de droits de vote











31 août 2025











15 668 216 Droits de vote théoriques :









25 124 233

(y compris actions autodétenues)









Droits de vote exerçables :









24 307 827

(déduction faite des actions autodétenues)







