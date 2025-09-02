TOUAX : Déclaration d'actions et de droits de vote

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 2 septembre 2025 17:45

Déclaration d’actions et de droits de vote

Déclaration d’actions et de droits de vote en application de l’article L.233-8 II du Code de commerce et de l’article 223-16 du règlement général de l’AMF.

Dénomination sociale de l’émetteur : TOUAX SCA (Euronext Growth Paris : ALTOU)

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total des droits de vote Nombre total de droits de vote exerçables* 31 août 2025 7 011 547 8 364 330 8 326 131

* déduction faite des actions privées de droits de vote

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,3 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée sur Euronext Growth Paris (Code ISIN FR0000033003, mnémonique ALTOU) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small, CAC® All Shares, CAC® All-Tradable, Euronext Growth All-Share et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

TOUAX SEITOSEI ● ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

