IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 35 - 2025

| Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 25 août au 29 août 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,2
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/08/2025
|FR0010259150
|602
|116,36478
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,16733
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|25/08/2025
|FR0010259150
|3134
|116,40348
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/08/2025
|FR0010259150
|300
|114,5
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/08/2025
|FR0010259150
|600
|115,2
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,1
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|26/08/2025
|FR0010259150
|3077
|115,57995
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,9
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/08/2025
|FR0010259150
|113
|116,8
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|27/08/2025
|FR0010259150
|3400
|117,35488
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/08/2025
|FR0010259150
|600
|117,9
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|28/08/2025
|FR0010259150
|3400
|117,82
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/08/2025
|FR0010259150
|300
|116,4
|AQEU
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/08/2025
|FR0010259150
|800
|116,7625
|CCXE
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/08/2025
|FR0010259150
|200
|116,4
|TQEX
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|29/08/2025
|FR0010259150
|3228
|117,06431
|XPAR
|TOTAL
|20 954
|116,7608
