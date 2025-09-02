Paris, le 2 septembre 2025, 18h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nomination d’Abel Martins-Alexandre, Directeur Financier du groupe Eramet, membre du comité exécutif

Abel Martins‑Alexandre est nommé Directeur Financier d’Eramet, en charge des Systèmes d’Information et des Achats, à compter du 15 septembre 2025. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du Groupe.

Avec un parcours de plus de 25 ans dans la banque et dans l’industrie, Abel Martins‑Alexandre dispose d’une longue expérience internationale dans les métiers de la finance et le secteur des ressources naturelles, et d’une solide expertise dans la réalisation d’initiatives stratégiques, la finance d’entreprise et les marchés de capitaux, la gestion stratégique des risques et l’amélioration de la performance financière.

Abel était jusque récemment Managing Director & Head of Infrastructure, Energy and Industrials chez Lloyds Corporate & Institutional Bank. Avant cela, il a mené une carrière de 15 ans chez Rio Tinto, occupant différents postes en stratégie, direction commerciale, business développement, finance, avant de devenir le Trésorier du groupe, avec notamment la responsabilité globale des activités de trésorerie, financements et planification du capital, financements structurés et financement de projets, gestion des plans de retraite et des assurances. Il a également piloté des projets pour améliorer la gestion des coûts, optimiser le fonds de roulement et simplifier les processus financiers, et mené des opérations de fusions-acquisitions et de financement de projets.

Abel est de nationalité française et portugaise, et a vécu en Amérique latine, en Afrique australe, en Asie du Sud-Est et en Europe, en couvrant des activités dans le monde entier. Il est diplômé de la London Business School, de l’Université Paris Dauphine et de Toulouse Business School.

Paulo CASTELLARI, Directeur Général du Groupe, a déclaré :

Au nom du groupe Eramet, je tiens à adresser nos sincères remerciements à Nicolas pour son engagement sans faille et son apport déterminant durant la phase de profonde transformation du Groupe. Nous lui adressons tous nos vœux de réussite pour la suite de sa carrière.

Nous sommes ravis d’accueillir Abel Martins-Alexandre en tant que Directeur Financier, membre du comité exécutif d’Eramet. Dans un contexte global exigeant, sa solide expérience internationale, et son expertise, notamment dans les différents domaines de la finance d’entreprise, des marchés de capitaux et de l’excellence opérationnelle, représente un véritable atout pour concrétiser nos ambitions en matière d’efficacité opérationnelle et de performance financière.





À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

