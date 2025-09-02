Pranešimas dėl papildytos UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ 2025 m. šešių mėnesių neaudituotos finansinės informacijos

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ pateikia tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d. (neaudituota).
Pridedama:
Papildymas
Prie 2025 m. I pusmečio finansinių ataskaitų, paskelbtų anksčiau, papildomai pateikiama atsakingų asmenų pareiškimai. Šis papildymas nekeičia finansinių ataskaitų turinio.
Kontaktinis asmuo:
Vaidas Daktariūnas
UAB “Valstybės investicinis kapitalas” generalinis direktorius
Tel: +370 618 29216
El. paštas: info@vika.lt
