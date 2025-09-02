全球宗教领袖呼吁和平，支持“两国方案”

由马来西亚总理办公室与 Muslim World League (MWL) 共同主办的第二届国际宗教领袖峰会于 2025 年 8 月 28 日在吉隆坡闭幕，本次峰会以“宗教领袖在解决冲突中的作用”为主题，汇聚了全球 400 位宗教领袖。

与会者强烈谴责在加沙地区发生的战争与饥荒，敦促各国政府及全球宗教领袖立即采取行动、制止危机，施压以色列占领当局遵守国际法，保障巴勒斯坦人民的合法权利，并依据相关国际决议建立其独立国家。

峰会重申对由沙特阿拉伯和法国在纽约联合国总部共同主办的“和平解决巴勒斯坦问题及实施两国方案高级别国际会议”最终文件的支持。 宗教领袖承诺将动员其精神与社会影响力，凝聚各方力量为该文件提供支持。

马来西亚总理拿督斯里 Anwar Ibrahim 阁下在开幕致辞中强调，加沙危机暴露出国际社会对正义与人道主义承诺的严重缺失。 他重申，所有宗教都倡导慈悲与和谐共存，并警告“文明冲突”论带来的危险。

Muslim World League 秘书长 Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa 博士阁下指出，此次峰会的召开正值现代历史的特殊时刻，并强调和平不止是一种选择，更是人类生存和《联合国宪章》信誉的必然要求。 他特别强调了宗教领袖在塑造社会良知、推动普世人类价值观方面的关键作用。

Al-Issa 博士还宣布了两项倡议：要强化宗教领袖的精神与道德引领作用，同时要在具有宗教、民族和文化多样性的国家中保护少数群体。

峰会在五场专题会议中探讨了包括宗教动机冲突及其根源、宗教外交对和平解决冲突的作用，以及加沙悲剧作为国际社会失败案例等重大议题。

Muslim World League (MWL) 是一家位于沙特阿拉伯麦加的国际非政府组织，成立于 1962 年。 其成员涵盖所有伊斯兰国家和教派，致力于传播伊斯兰教的真实信息。

