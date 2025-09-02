全球宗教領袖發起和平倡議並力挺兩國方案

由馬來西亞首相辦公室與 Muslim World League (MWL) 主辦的第二屆國際宗教領袖高峰會，以「宗教領袖在化解衝突中的角色」為主題，匯集 400 位全球宗教領袖，於 2025 年 8 月 28 日在吉隆坡順利閉幕。

與會者嚴厲譴責加沙的戰爭及饑荒，敦促各國政府及全球宗教領袖馬上採取行動遏止危機，並向以色列佔領當局施壓，要求其遵守國際法、保障巴勒斯坦人民的合法權利，並根據相關國際決議成立其獨立國家。

峰會重申支持由沙特阿拉伯及法國在紐約聯合國總部主持的「巴勒斯坦問題和平解決與實施兩國方案高級國際會議」的最終文件。 宗教領袖承諾將運用其精神號召力及社會影響力，召集各界支持該文件。

馬來西亞首相拿督斯里 Anwar Ibrahim 閣下在開幕致辭中重點指出，加沙危機揭示國際社會對正義及人道承諾的嚴重倒退。 他強調所有宗教都倡導促進慈悲與共存，並警告「文明衝突」理論可能引發的嚴重後果。

Muslim World League 秘書長謝赫 Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa 博士閣下指出，是次峰會於現代歷史的關鍵時刻舉行，他強調和平不僅是選擇，更是人類生存及《聯合國憲章》公信力的基石。 他特別指出宗教領袖在塑造社會道德意識及推動普世人類價值方面發揮重要角色。

Al-Issa 博士進一步宣佈兩大倡議：強化宗教領袖的心靈引導和道德角色，以及在宗教、民族和文化多元的國家中保護少數群體。

透過五場專題會議，峰會深入探討多項關鍵主議，包括宗教因素引發的衝突及其根源、宗教外交對推進和平解決的作用，以及加沙悲劇所揭示的國際體系失效。

Muslim World League (MWL) 是 1962 年成立的國際非政府組織，總部位於沙特阿拉伯麥加。 組織匯集來自所有伊斯蘭國家和教派的成員，致力闡明伊斯蘭的真正教義。

照片：https://www.themwl.org/sites/default/files/styles/main_img760x1100/public/img_1157_0.jpeg?itok=FUdXjnUv



