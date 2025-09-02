Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Viðskipti stjórnenda

Sjá meðfylgjandi tilkynningar vegna viðskipta stjórnenda en um er að ræða gerð kaupréttarsamninga við aðila í framkvæmdastjórn Ölgerðarinnar á grundvelli kaupréttaráætlunar. Samningsdagur var þann 31. ágúst 2025. 

Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Andri Þór Guðmundsson Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Garðar Svansson Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Guðmundur Pétur Ólafsson Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Gunnlaugur Einar Briem Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Jón Þorsteinn Oddleifsson Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Júlía Eyfjörð Jónsdóttir Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - María Jóna Samúelsdóttir Sniðmát fyrir tilkynningu og opinbera birtingu viðskipta.. - Óli Rúnar Jónsson

