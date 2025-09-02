Ölgerðin Egill Skallagrímsson hf.: Viðskipti stjórnenda

Sjá meðfylgjandi tilkynningar vegna viðskipta stjórnenda en um er að ræða gerð kaupréttarsamninga við aðila í framkvæmdastjórn Ölgerðarinnar á grundvelli kaupréttaráætlunar. Samningsdagur var þann 31. ágúst 2025.
