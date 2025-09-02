Nanterre, le 01 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 25 Août au 29 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 25 Août au 29 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 2025-08-25 FR0000125486 47 318 123,953880 XPAR VINCI 2025-08-25 FR0000125486 38 504 124,245680 CEUX VINCI 2025-08-25 FR0000125486 10 408 125,004439 TQEX VINCI 2025-08-25 FR0000125486 9 770 125,695660 AQEU VINCI 2025-08-26 FR0000125486 58 360 114,915188 XPAR VINCI 2025-08-26 FR0000125486 31 133 114,915580 CEUX VINCI 2025-08-26 FR0000125486 11 219 114,917475 TQEX VINCI 2025-08-26 FR0000125486 10 288 114,888623 AQEU VINCI 2025-08-27 FR0000125486 48 897 115,309094 XPAR VINCI 2025-08-27 FR0000125486 36 495 115,312119 CEUX VINCI 2025-08-27 FR0000125486 13 554 115,339225 TQEX VINCI 2025-08-27 FR0000125486 12 054 115,319935 AQEU VINCI 2025-08-28 FR0000125486 50 452 116,916751 XPAR VINCI 2025-08-28 FR0000125486 25 255 116,673492 AQEU VINCI 2025-08-28 FR0000125486 23 582 116,571086 CEUX VINCI 2025-08-28 FR0000125486 10 711 116,740290 TQEX VINCI 2025-08-29 FR0000125486 58 237 116,169239 XPAR VINCI 2025-08-29 FR0000125486 25 034 116,114239 CEUX VINCI 2025-08-29 FR0000125486 13 704 116,096548 AQEU VINCI 2025-08-29 FR0000125486 13 025 116,051440 TQEX TOTAL 548 000 117,4324

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

___________________________

Pièce jointe