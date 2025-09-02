Déclaration des transactions sur actions propres Du 25 Août au 29 Août 2025

Nanterre, le 01 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 25 Août au 29 Août 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 25 Août au 29 Août 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI2025-08-25FR000012548647 318123,953880XPAR
VINCI2025-08-25FR000012548638 504124,245680CEUX
VINCI2025-08-25FR000012548610 408125,004439TQEX
VINCI2025-08-25FR00001254869 770125,695660AQEU
VINCI2025-08-26FR000012548658 360114,915188XPAR
VINCI2025-08-26FR000012548631 133114,915580CEUX
VINCI2025-08-26FR000012548611 219114,917475TQEX
VINCI2025-08-26FR000012548610 288114,888623AQEU
VINCI2025-08-27FR000012548648 897115,309094XPAR
VINCI2025-08-27FR000012548636 495115,312119CEUX
VINCI2025-08-27FR000012548613 554115,339225TQEX
VINCI2025-08-27FR000012548612 054115,319935AQEU
VINCI2025-08-28FR000012548650 452116,916751XPAR
VINCI2025-08-28FR000012548625 255116,673492AQEU
VINCI2025-08-28FR000012548623 582116,571086CEUX
VINCI2025-08-28FR000012548610 711116,740290TQEX
VINCI2025-08-29FR000012548658 237116,169239XPAR
VINCI2025-08-29FR000012548625 034116,114239CEUX
VINCI2025-08-29FR000012548613 704116,096548AQEU
VINCI2025-08-29FR000012548613 025116,051440TQEX
      
  TOTAL548 000117,4324 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

