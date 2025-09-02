Hommage au leadership actuariel canadien à l’échelle internationale

OTTAWA, Ontario, 02 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2 septembre marque la Journée internationale des actuaires, une occasion de souligner les contributions essentielles que les actuaires apportent à la société, tant sur le plan national qu’international. L’Institut canadien des actuaires (ICA) met en lumière la manière dont les actuaires canadiens façonnent l’avenir grâce à la collaboration internationale, à l’innovation et au leadership.

Faire rayonner les actuaires à l’échelle mondiale

La Direction des affaires internationales (DAI) de l’ICA joue un rôle déterminant dans la promotion de la voix du Canada dans les discussions actuarielles mondiales. Des changements climatiques à la réglementation financière, en passant par l’intelligence artificielle et la viabilité, la DAI veille à ce que les actuaires canadiens participent à l’élaboration des normes internationales et à l’avancement de la profession sur la scène mondiale.

Pour en savoir plus sur le travail de la Direction, son président et sa vice-présidente, les FICA Jason Vary et Hélène Baril, ont partagé leurs réflexions dans un article sur le site Web de l’ICA, sur la manière dont la DAI renforce la présence internationale de l’ICA, favorise les partenariats internationaux et s’assure que les actuaires canadiens aient une voix dans le façonnement de l’avenir de la profession actuarielle.

Faits saillants de l’engagement international de l’ICA

Leadership au sein de l’Association actuarielle internationale : Les actuaires canadiens continuent d’occuper une position de chefs de file à l’échelle mondiale, avec Mike Lombardi, FICA, ayant été élu président-désigné en 2025, prenant ainsi la relève des anciens président et présidente de l’AAI et de l’ICA, Rob Brown, FICA, et Micheline Dionne, FICA.

Impact en matière de normes internationales : Des spécialistes canadiens ont contribué de façon substantielle à l’élaboration de l’IFRS 17, la norme internationale d’information financière sur les contrats d’assurances.

Partenariats stratégiques : L’ICA collabore avec des organisations comme l’OCDE, le CNCI, ainsi qu’avec des réseaux tels que l’International Association of Black Actuaries afin de promouvoir l’inclusion et le partage des connaissances.



Les actuaires canadiens façonnent l’avenir

Les actuaires canadiens interviennent dans un large éventail de défis mondiaux, en mettant leur expertise au service d’enjeux tels que la résilience climatique et la viabilité financière :

Les actuaires et les changements climatiques

Découvrez comment les actuaires aident les organisations et les collectivités à se préparer pour l’avenir en s’attaquant à l’un des défis les plus pressants de notre époque.

Les actuaires et l’avenir financier du Canada

Apprenez comment l’expertise actuarielle soutient la planification à long terme, la viabilité et la stabilité économique, non seulement au Canada mais à travers le monde.

Suivez l’ICA sur les médias sociaux et visitez le site Web de l’ICA pour explorer comment les actuaires canadiens prennent part à la création d’un avenir meilleur au Canada et ailleurs dans le monde.

