[Communiqué de presse] iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros

Communiqué de presse

Paris, le 2 septembre 2025

iliad SA émet avec succès un emprunt obligataire de 600 millions d’euros





iliad SA a placé ce jour avec succès une émission obligataire de 600 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité supérieure à 6 ans et un coupon annuel de 4,25%.

Cette transaction initialement lancée pour un montant de 500 millions d’euros avec une indication de prix initiale de 4,75% de coupon annuel a suscité une très forte demande de la part des investisseurs, avec un carnet d’ordres culminant à plus de 2 milliards d’euros. Cette forte demande a permis au Groupe de tirer avantage de conditions de marchés favorables pour resserrer le prix de 50 points de base, portant le coupon final à 4,25% par an, et d’augmenter le montant de l’émission à 600 millions d’euros, résultant ainsi en un carnet d’ordres final 2,5 fois sursouscrit.

Un tel résultat confirme la confiance des investisseurs dans la solidité du crédit iliad, soutenue par ses récents résultats financiers et la révision de sa perspective par les trois principales agences de notation, désormais positive. Le succès de cette émission souligne également la capacité du Groupe à mobiliser des financements dans des conditions attractives, même dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés.

Le produit de cette émission obligataire sera utilisé à des fins générales de financement corporate.

Thomas Kienzi, Directeur Financier du Groupe iliad : « Cette émission réussie témoigne de la reconnaissance du marché pour la solidité de notre performance opérationnelle, notre discipline financière, ainsi que pour la qualité du dialogue constant que nous entretenons avec nos investisseurs. La solidité du carnet d’ordres reflète la confiance qu’ils accordent à notre stratégie à long terme. Grâce à cette transaction, nous optimisons davantage notre structure de capital et améliorons notre profil d’échéance. »





Il s’agit de la première émission obligataire du Groupe cette année, notée respectivement Ba2/BB/BB par Moody’s, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées.



BNP Paribas, BofA Securities, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Natixis et Unicredit sont Global Coordinators et Joint Lead Managers ; CIC Market Solutions, ING, JP. Morgan, La Banque Postale, Mizuho et MUFG sont Joint Lead Managers et Banco Sabadell, Santander CIB, et SMBC sont Co-Managers de l'opération.

