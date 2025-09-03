CGTN: Kinas globale styringsinitiativ "Global Governance Initiative" har til formål at skabe større stabilitet i verdens styring

CGTN har udgivet en artikel om Kinas præsident Xi Jinpings "Global Governance Initiative"-forslag på "SCO Plus"-mødet. Som det fjerde store globale initiativ foreslået af Kina fremhæver artiklen betydningen af initiativet, og hvordan det vil guide SCO i at opretholde den internationale orden efter Anden Verdenskrig og forbedre det globale styringssystem.

BEIJING, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kina foreslog mandag "Global Governance Initiative" (GGI), et andet vigtigt offentligt gode, som Kina har delt med verden for at fremme opbygningen af et mere retfærdigt og rimeligt globalt styringssystem.

GGI markerer det fjerde globale initiativ, der er foreslået af den kinesiske præsident Xi Jinping i løbet af de seneste år, efter "Global Development Initiative", "Global Security Initiative" og "Global Civilization Initiative".

"Jeg ser frem til at arbejde med alle lande for et mere retfærdigt og ligeværdigt globalt styringssystem og fremme udviklingen mod et samfund med en fælles fremtid for menneskeheden", sagde den kinesiske præsident Xi Jinping, da han fremlagde forslaget under "Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus"-mødet.

I løbet af det to-dages SCO-topmøde i Tianjin, Nordkina, hvor organisationen afholdt det største topmøde i sin 24-årige historie, med deltagelse af ledere fra mere end 20 lande og ledere for 10 internationale organisationer, holdt Xi to vigtige taler, hvor han redegjorde for organisationens voksende internationale indflydelse og appel og opfordrede til at opretholde international retfærdighed.

Global Governance Initiative

Xi fremhævede fem principper for GGI: at holde sig til suveræn lighed, at overholde det internationale retsstatsprincip, at praktisere multilateralisme, at fremme en menneskecentreret tilgang og fokus på at iværksætte konkrete tiltag. "Alle lande, uanset størrelse, styrke og rigdom, er ligeværdige deltagere, beslutningstagere og modtagere i global styring", konstaterede han.

I dag står verden over for stadig mere komplekse og forskelligartede udfordringer såsom terrorisme, flygtningekriser og kriminalitet på tværs af landegrænser. Mens de historiske tendenser til fred, udvikling, samarbejde og gensidig fordel forbliver uændrede, plager koldkrigsmentaliteten, hegemonismen og protektionismen stadig verden.

Intet land kan være immun over for disse udfordringer. "Historien belærer os om, at vi i svære tider må opretholde vores oprindelige forpligtelse til fredelig sameksistens, styrke vores tillid til win-win-samarbejde, gå frem i tråd med historiens tendenser og trives med at holde trit med tiden", sagde han.

Midt i en verden i forandring har SCO bidraget til at forbedre den globale styring ved at fremme en ny type internationale relationer, der er funderet i gensidig respekt, retfærdighed og win-win-samarbejde.

Kina har i årevis været fortaler for en vision om global styring, der er kendetegnet ved omfattende konsultationer og fælles bidrag til fælles gavn, og har bidraget med kinesisk visdom og offentlige goder til at løse de presserende problemer, menneskeheden nu står overfor.

Fra et koncept om at opbygge et fællesskab med en fælles fremtid for menneskeheden til forslagene i de tre globale initiativer og Belt and Road-initiativet, har Kinas idéer oplyst vejen fremad, mens verden søger bæredygtig og inkluderende udvikling.

Samling af SCO's styrke

I løbet af de seneste 24 år har SCO-medlemsstaterne, der er guidet af Shanghai-ånden om gensidig tillid, gensidig fordel, lighed, samråd, respekt for civilisationernes mangfoldighed og stræben efter fælles udvikling, delt muligheder, søgt fælles udvikling og opnået banebrydende og historiske resultater.

SCO var den første organisation til at iværksatte multilaterale tiltag mod de tre kræfter terror, separatisme og ekstremisme. Medlemsstaterne har indtil videre forhindret mere end 1.400 terror- og ekstremismerelaterede sager og dermed bidraget til at styrke sikkerheden i hele regionen.

Gennem et udvidet samarbejde med FN og andre internationale organisationer og ved at spille en konstruktiv rolle i internationale og regionale anliggender fremmer SCO inklusivitet og gensidig læring mellem civilisationer og modsætter sig hegemonisme og magtpolitik og bliver således en proaktiv kraft for verdensfred og udvikling.

Xi understregede, at SCO i stigende grad er blevet en katalysator for udviklingen og reformen af det globale styringssystem, og opfordrede SCO til at træde i karakter, spille en ledende rolle og være et forbillede i gennemførelsen af GGI.

Han lovede, at Kina vil dele mulighederne på sit store marked og fortsætte med at gennemføre handlingsplanen for udvikling af økonomisk og handelsmæssigt samarbejde af høj kvalitet inden for SCO-familien.

