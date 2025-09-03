CGTN: Chinas Initiative zur globalen Governance zielt darauf ab, der weltweiten Regierungsführung mehr Stabilität zu verleihen

CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Vorschlag des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Global Governance Initiative auf dem „SCO Plus“-Treffen. Als vierte große globale Initiative, die von China vorgeschlagen wurde, unterstreicht der Artikel die Bedeutung der Initiative und wie sie die SCO dabei unterstützen wird, die internationale Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg aufrechtzuerhalten und das globale Governance-System zu stärken.

PEKING, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China hat am Montag die Global Governance Initiative (GGI) vorgeschlagen, ein weiteres wichtiges öffentliches Gut, das China mit der Welt teilt, um den Aufbau eines gerechteren und vernünftigeren globalen Governance-Systems zu fördern.

Die GGI ist nach der Globalen Entwicklungsinitiative, der Globalen Sicherheitsinitiative und der Globalen Zivilisationsinitiative die vierte wegweisende globale Initiative, die der chinesische Präsident Xi Jinping in den letzten Jahren vorgeschlagen hat.

„Ich freue mich darauf, mit allen Ländern für ein gerechteres und ausgewogeneres globales Governance-System zusammenzuarbeiten und auf eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit hinzuarbeiten“, erklärte der chinesische Präsident Xi Jinping bei der Vorstellung des Vorschlags während des Treffens der „Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus“.

Während des zweitägigen SCO-Gipfels in Tianjin im Norden Chinas, wo die Organisation den größten Gipfel in ihrer 24-jährigen Geschichte abhielt, an dem Führungskräfte aus mehr als 20 Ländern und Leiter von 10 internationalen Organisationen teilnahmen, hielt Xi zwei bedeutende Reden, in denen er den wachsenden internationalen Einfluss und die Attraktivität der Organisation darlegte und die Notwendigkeit betonte, internationale Fairness und Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten.

Die Globale Governance Initiative

Xi hob fünf Grundsätze der GGI hervor: Einhaltung der souveränen Gleichheit, Befolgung der internationalen Rechtsstaatlichkeit, Umsetzung des Multilateralismus, Befürwortung eines menschenzentrierten Ansatzes und Konzentration auf konkrete Maßnahmen. „Alle Länder, unabhängig von ihrer Größe, Stärke und ihrem Wohlstand, sind gleichberechtigte Teilnehmer, Entscheidungsträger und Nutznießer der globalen Governance“, stellte er fest.

Die Welt steht heute vor zunehmend komplexen und vielfältigen Herausforderungen wie Terrorismus, Flüchtlingskrise und grenzüberschreitender Kriminalität. Während die historischen Trends von Frieden, Entwicklung, Zusammenarbeit und gegenseitigem Nutzen unverändert bleiben, verfolgen die Mentalität des Kalten Krieges, Hegemonialismus und Protektionismus die Welt weiterhin.

Kein Land kann sich diesen Herausforderungen entziehen. „Die Geschichte lehrt uns, dass wir in schwierigen Zeiten an unserem ursprünglichen Bekenntnis zum friedlichen Zusammenleben festhalten, unser Vertrauen in eine für alle Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit stärken, im Einklang mit dem Lauf der Geschichte voranschreiten und im Einklang mit der Zeit gedeihen müssen“, erklärte er.

Inmitten sich wandelnder globaler Landschaften hat die SCO zur Verbesserung der globalen Governance beigetragen, indem sie eine neue Art von internationalen Beziehungen gefördert hat, die auf gegenseitigem Respekt, Fairness und einer für alle Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit beruhen.

Seit Jahren setzt sich China für eine Vision der globalen Governance ein, die sich durch umfassende Konsultationen und gemeinsame Beiträge zum gegenseitigen Nutzen auszeichnet, und hat chinesische Weisheit und öffentliche Güter zur Lösung der drängenden Probleme beigetragen, mit denen die Menschheit derzeit konfrontiert ist.

Vom Konzept des Aufbaus einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit bis hin zu den Vorschlägen der drei globalen Initiativen und der Belt and Road Initiative haben Chinas Ideen den Weg in die Zukunft beleuchtet, während die Welt nach einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung strebt.

Bündelung der SCO-Stärke

In den letzten 24 Jahren haben die Mitgliedstaaten der SCO, geleitet vom Shanghai-Geist des gegenseitigen Vertrauens, des gegenseitigen Nutzens, der Gleichheit, der Konsultation, der Achtung der Vielfalt der Zivilisationen und des Strebens nach gemeinsamer Entwicklung, Chancen geteilt, gemeinsame Entwicklung angestrebt und bahnbrechende und historische Erfolge erzielt.

Die SCO war die erste Organisation, die multilaterale Maßnahmen gegen die drei Kräfte des Terrorismus, Separatismus und Extremismus ergriff. Die Mitgliedstaaten haben bisher mehr als 1.400 Fälle im Zusammenhang mit Terrorismus und Extremismus verhindert und damit zur Sicherheit in der gesamten Region beigetragen.

Durch eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen sowie durch die Übernahme einer konstruktiven Rolle in internationalen und regionalen Angelegenheiten fördert die SCO die Inklusivität und das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen und lehnt Hegemonialismus und Machtpolitik ab. Damit wird sie zu einer proaktiven Kraft für den Weltfrieden und die weltweite Entwicklung.

Xi betonte, dass die SCO zunehmend zu einem Katalysator für die Entwicklung und Reform des globalen Governance-Systems geworden sei, und forderte die SCO auf, sich stärker zu engagieren, eine führende Rolle zu übernehmen und bei der Umsetzung der GGI mit gutem Beispiel voranzugehen.

Er versicherte, dass China die Chancen seines riesigen Marktes bereitwillig teilen und den Aktionsplan für eine hochwertige Entwicklung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit innerhalb der SCO-Familie weiterhin umsetzen werde.

