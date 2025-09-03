CGTN: La Iniciativa de Gobernanza Global de China tiene como objetivo inyectar mayor estabilidad a la gobernanza mundial

CGTN publicó un artículo sobre la propuesta del presidente chino Xi Jinping de la Iniciativa de Gobernanza Global en la reunión "SCO Plus". Como la cuarta gran iniciativa global propuesta por China, el artículo destaca la importancia de la iniciativa y cómo guiará a la OCS para mantener el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y fortalecer el sistema de gobernanza global.

BEIJING, Sept. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China propuso el lunes la Iniciativa de Gobernanza Global (GGI), otro bien público importante que China comparte con el mundo para promover la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable.

La GGI marca la cuarta iniciativa global estratégica propuesta por el presidente chino Xi Jinping en los últimos años, después de la Iniciativa de Desarrollo Global, la Iniciativa de Seguridad Global y la Iniciativa de Civilización Global.

"Espero trabajar con todos los países para lograr un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y avanzar hacia una comunidad con un futuro compartido para la humanidad", dijo el presidente chino Xi Jinping al presentar la propuesta durante la reunión "Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) Plus".

Durante la Cumbre de dos días de la OCS en Tianjin, en el norte de China, donde la organización celebró la cumbre más grande en sus 24 años de historia, a la que asistieron líderes de más de 20 países y jefes de 10 organizaciones internacionales, Xi pronunció dos discursos importantes, exponiendo la creciente influencia y atractivo internacional de la organización y exhortando a la necesidad de mantener la equidad y la justicia internacionales.

La Iniciativa de Gobernanza Global

Xi destacó cinco principios de la GGI: adherirse a la igualdad soberana, cumplir con el derecho internacional, practicar el multilateralismo, promover un enfoque centrado en las personas y centrarse en tomar acciones concretas. "Todos los países, independientemente de su tamaño, fuerza y riqueza, son participantes, tomadores de decisiones y beneficiarios iguales en la gobernanza global", señaló.

Hoy, el mundo se enfrenta a desafíos cada vez más complejos y diversos, como el terrorismo, la crisis de refugiados y la delincuencia transnacional. Si bien las tendencias históricas de paz, desarrollo, cooperación y beneficio mutuo se mantienen sin cambios, la mentalidad de la Guerra Fría, el hegemonismo y el proteccionismo continúan afectando al mundo.

Ningún país puede ser inmune a estos desafíos. "La historia nos dice que, en tiempos difíciles, debemos mantener nuestro compromiso original con la convivencia pacífica, fortalecer nuestra confianza en la cooperación de beneficio mutuo, avanzar de acuerdo con la tendencia de la historia y prosperar manteniéndonos al ritmo de los tiempos", dijo.

En medio de panoramas globales cambiantes, la OCS ha contribuido a la mejora de la gobernanza global promoviendo un nuevo tipo de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la equidad y la cooperación de beneficio mutuo.

Durante años, China ha defendido una visión de gobernanza global que presenta una amplia consulta y una contribución conjunta para el beneficio compartido, aportando con la sabiduría y los bienes públicos chinos para resolver los problemas apremiantes que enfrenta la humanidad en la actualidad.

Desde el concepto de construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad hasta las propuestas de las tres iniciativas globales y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, las ideas de China han iluminado el camino a seguir mientras que el mundo busca un desarrollo sostenible e inclusivo.

Aprovechando la fuerza de la SCO

En los últimos 24 años, guiados por el espíritu de Shanghái de confianza mutua, beneficio mutuo, igualdad, consulta, respeto por la diversidad de civilizaciones y la búsqueda del desarrollo común, los estados miembros de la OCS han compartido oportunidades, buscado el desarrollo común y logrado avances históricos e innovadores.

La OCS fue la primera en tomar medidas multilaterales contra las tres fuerzas del terrorismo, el separatismo y el extremismo. Los estados miembros han frustrado más de 1.400 casos relacionados con el terrorismo y el extremismo hasta el momento, ayudando a garantizar la seguridad en toda la región.

A través de la cooperación más profunda con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y jugando un rol constructivo en los asuntos internacionales y regionales, la OCS defiende la inclusión y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones y se opone al hegemonismo y la política de poder, convirtiéndose así en una fuerza proactiva por la paz y el desarrollo mundiales.

Destacando que la OCS se ha convertido cada vez más en un catalizador para el desarrollo y la reforma del sistema de gobernanza global, Xi instó a la OCS a intensificar su compromiso, desempeñar un rol de liderazgo y dar ejemplo en la implementación de la GGI.

Se comprometió a que China compartirá con facilidad las oportunidades de su vasto mercado y continuará implementando el plan de acción para el desarrollo de alta calidad de la cooperación económica y comercial dentro de la familia de la OCS.

