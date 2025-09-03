CGTN : l’Initiative chinoise pour la gouvernance mondiale vise à instaurer une plus grande stabilité dans la gouvernance mondiale

CGTN a publié un article sur la proposition du président chinois Xi Jinping concernant l’Initiative pour la gouvernance mondiale lors de la réunion « OCS Plus ». Quatrième initiative mondiale majeure proposée par la Chine, cet article souligne son importance et la manière dont elle guidera l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) pour maintenir l’ordre international de l’après-Seconde Guerre mondiale et renforcer le système de gouvernance mondiale.

PÉKIN, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lundi, la Chine a proposé l’Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM), un autre bien public important qu’elle partage avec le monde afin de promouvoir la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable.

L’IGM est la quatrième initiative mondiale majeure proposée par le président chinois Xi Jinping ces dernières années, après l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale.

« Je me réjouis de collaborer avec tous les pays pour instaurer un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, et pour progresser vers une communauté de destin pour l’humanité », a déclaré le président chinois lors de la présentation de cette proposition, pendant la réunion de l’« Organisation de coopération de Shanghai (OCS) Plus ».

Lors du sommet de deux jours de l’OCS à Tianjin, dans le nord de la Chine, l’organisation a tenu le plus grand sommet de ses 24 ans d’histoire, avec la participation de dirigeants de plus de 20 pays et de 10 organisations internationales. M. Xi a prononcé deux discours majeurs. Il y a souligné l’influence et l’attrait croissants de l’organisation à l’échelle internationale, et a insisté sur la nécessité de préserver l’équité et la justice internationales.

L’Initiative pour la gouvernance mondiale

Xi Jinping a souligné cinq principes de l’IGM : respecter l’égalité souveraine, se conformer à l’État de droit international, pratiquer le multilatéralisme, promouvoir une approche centrée sur l’être humain et se concentrer sur des actions concrètes. « Tous les pays, quelle que soit leur taille, leur puissance ou leur richesse, sont des participants, des décideurs et des bénéficiaires égaux de la gouvernance mondiale », a-t-il souligné.

Aujourd’hui, le monde est confronté à des défis de plus en plus complexes et diversifiés, tels que le terrorisme, la crise des réfugiés ou encore la criminalité transnationale. Si les tendances historiques à la paix, au développement, à la coopération et à l’intérêt mutuel demeurent inchangées, les mentalités de la guerre froide, l’hégémonisme et le protectionnisme continuent de hanter le monde.

Aucun pays n’est à l’abri de ces défis. « L’Histoire nous enseigne que, dans les moments difficiles, nous devons maintenir notre engagement initial en faveur de la coexistence pacifique, renforcer notre confiance dans la coopération mutuellement bénéfique, progresser en accord avec les tendances historiques et prospérer en suivant le rythme de notre époque », a-t-il déclaré.

Dans un contexte mondial en mutation, l’OCS contribue à l’amélioration de la gouvernance mondiale en promouvant un nouveau type de relations internationales fondées sur le respect mutuel, l’équité et la coopération mutuellement bénéfique.

Depuis des années, la Chine prône une vision de la gouvernance mondiale fondée sur une consultation approfondie et une contribution commune pour un bénéfice partagé. Elle a apporté sa sagesse et ses biens publics à la résolution des problèmes urgents auxquels l’humanité est confrontée.

De l’idée de construire une communauté de destin pour l’humanité aux propositions des trois initiatives mondiales et de l’initiative « Belt and Road Initiative » (Initiative « Une ceinture, une route »), les idées chinoises ont éclairé la voie à suivre alors que le monde aspire à un développement durable et inclusif.

Mise en commun des forces de l’OCS

Au cours des 24 dernières années, guidés par l’esprit de Shanghai fondé sur la confiance mutuelle, le bénéfice mutuel, l’égalité, la consultation, le respect de la diversité des civilisations et la recherche d’un développement commun, les États membres de l’OCS ont partagé des opportunités, recherché un développement commun et réalisé des avancées révolutionnaires et historiques.

L’OCS a été la première à mener des actions multilatérales contre les trois fléaux que sont le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme. À ce jour, les États membres ont déjoué plus de 1 400 affaires liées au terrorisme et à l’extrémisme, contribuant ainsi à consolider la sécurité dans la région.

Grâce à une coopération renforcée avec les Nations unies et d’autres organisations internationales, et en jouant un rôle constructif dans les affaires internationales et régionales, l’OCS promeut l’inclusion et l’apprentissage mutuel entre les civilisations, et s’oppose à l’hégémonisme et aux politiques de puissance. Elle devient ainsi une force proactive pour la paix et le développement dans le monde.

Soulignant le rôle de plus en plus moteur de l’OCS dans le développement et la réforme du système de gouvernance mondiale, Xi Jinping a exhorté l’organisation à intensifier ses efforts, à jouer un rôle moteur et à montrer l’exemple dans la mise en œuvre de l’Initiative mondiale pour la gouvernance mondiale.

Il a promis que la Chine partagerait volontiers les opportunités offertes par son vaste marché et continuerait de mettre en œuvre le plan d’action pour un développement de haute qualité de la coopération économique et commerciale au sein de l’OCS.

Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien :

https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html