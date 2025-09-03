CGTN: יוזמת הממשל הגלובלי של סין שואפת להחדיר יציבות רבה יותר לממשל העולמי

CGTN פרסמה מאמר על הצעתו של נשיא סין שי ג'ינפינג ליוזמת הממשל הגלובלי במפגש "SCO Plus". כיוזמה הגלובלית הרביעית הגדולה שהציעה סין, המאמר מדגיש את חשיבות היוזמה וכיצד היא תנחה את הארגון בשמירה על הסדר הבינלאומי שלאחר מלחמת העולם השנייה ושיפור מערכת הממשל הגלובלית.

בייג'ינג, 1 בספטמבר, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- סין הציעה ביום שני השבוע את יוזמת הממשל הגלובלי (GGI), מוצר ציבורי חשוב נוסף שסין חלקה עם העולם כדי לקדם בניית מערכת ממשל גלובלית צודקת והגיונית יותר.

ה-GGI מסמן את היוזמה הגלובלית הרביעית שהציע נשיא סין שי ג'ינפינג בשנים האחרונות, לאחר יוזמת הפיתוח הגלובלית, יוזמת הביטחון הגלובלית ויוזמת הציוויליזציה הגלובלית.

"אני מצפה לעבוד עם כל המדינות למען מערכת ממשל גלובלית צודקת ושוויונית יותר ולהתקדם לקראת קהילה עם עתיד משותף לאנושות", אמר נשיא סין שי ג'ינפינג כשהציג את ההצעה במהלך פגישת "ארגון שנחאי לשיתוף פעולה (SCO) פלוס" - Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus.

במהלך פסגת ה-SCO בת היומיים בטיאנג'ין שבצפון סין, שם קיים הארגון את הפסגה הגדולה ביותר ב-24 שנות קיומו, בהשתתפות מנהיגים מיותר מ-20 מדינות וראשי עשרה ארגונים בינלאומיים, נשא שי שני נאומים חשובים, בהם הסביר את השפעתו הבינלאומית הגוברת של הארגון וקרא לצורך לשמור על הוגנות וצדק בינלאומיים.

יוזמת הממשל הגלובלי

שי הדגיש חמישה עקרונות של ה-GGI: דבקות בשוויון ריבוני, ציות לשלטון החוק הבינלאומי, תרגול רב-צדדיות, תמיכה בגישה הממוקדת באנשים והתמקדות בנקיטת פעולות אמיתיות. "כל המדינות, ללא קשר לגודל, לחוזק ולעושר, הן משתתפות שוות, מקבלות החלטות ומרוויחות בממשל העולמי", ציין.

כיום, העולם מתמודד עם אתגרים מורכבים ומגוונים יותר ויותר כמו טרור, משבר הפליטים ופשיעה חוצת גבולות. בעוד המגמות ההיסטוריות של שלום, פיתוח, שיתוף פעולה ותועלת הדדית נותרו ללא שינוי, מנטליות המלחמה הקרה, ההגמוניה והפרוטקציוניזם ממשיכים לרדוף את העולם.

אף מדינה לא יכולה להיות חסינה מפני אתגרים אלה. "ההיסטוריה מלמדת אותנו שבזמנים קשים, עלינו לקיים את המחויבות המקורית שלנו לדו-קיום בשלום, לחזק את הביטחון שלנו בשיתוף פעולה מנצח, להתקדם בהתאם למגמת ההיסטוריה ולשגשג בקצב הזמן", אמר.

בתוך הנופים הגלובליים המשתנים, ה-SCO תורם לשיפור הממשל העולמי על ידי קידום סוג חדש של יחסים בינלאומיים המבוססים על כבוד הדדי, הוגנות ושיתוף פעולה מנצח.

במשך שנים, סין דגלה בחזון של ממשל גלובלי הכולל התייעצות נרחבת ותרומה משותפת לתועלת משותפת, ותרמה חוכמה סינית ומוצרים ציבוריים לפתרון הבעיות הבוערות העומדות בפני האנושות כעת.

מהרעיון של בניית קהילה עם עתיד משותף לאנושות ועד להצעות של שלוש היוזמות הגלובליות ויוזמת החגורה והדרך, הרעיונות של סין האירו את הדרך קדימה כאשר העולם מחפש פיתוח בר קיימא ומכיל.

איגום חוזקה של פסגת SCO

במהלך 24 השנים האחרונות, בהנחיית רוח שנחאי של אמון הדדי, תועלת הדדית, שוויון, התייעצות, כבוד למגוון הציוויליזציות וחתירה לפיתוח משותף, המדינות החברות ב-SCO חלקו הזדמנויות, חיפשו פיתוח משותף והביאו להישגים פורצי דרך והיסטוריים.

הארגון היה הראשון שנקט בפעולות רב-צדדיות נגד שלושת כוחות הטרור, הבדלנות והקיצוניות. המדינות החברות סיכלו עד כה יותר מ-1,400 מקרים הקשורים לטרור וקיצוניות, ועזרו לעגן את הביטחון ברחבי האזור.

באמצעות העמקת שיתוף הפעולה עם האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים, ועל ידי מילוי תפקיד קונסטרוקטיבי בעניינים בינלאומיים ואזוריים, ה-SCO דוגל בהכללה ולמידה הדדית בין ציוויליזציות ומתנגד להגמוניה ולפוליטיקה של כוח, ובכך הופך לכוח פרואקטיבי לשלום ופיתוח עולמיים.

בהדגישו כי ה-SCO הפך יותר ויותר לזרז לפיתוח ורפורמה של מערכת הממשל העולמית, שי דחק ב-SCO להגביר את הקצב, למלא תפקיד מוביל ולהוות דוגמה בביצוע ה-GGI.

הוא הבטיח שסין תחלוק בקלות את ההזדמנויות של השוק העצום שלה ותמשיך ליישם את תוכנית הפעולה לפיתוח איכותי של שיתוף פעולה כלכלי ומסחרי בתוך חברי SCO.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html

