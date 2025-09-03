CGTN：中国のグローバルガバナンス・イニシアチブは、世界のガバナンスにより大きな安定性をもたらすことを目指す

CGTNは、中国の習近平 (Xi Jinping) 国家主席が「上海協力機構 (SCO) プラス」会議で提唱したグローバルガバナンス・イニシアチブに関する記事を掲載した。 同記事では、中国が提唱した第4の主要なグローバルイニシアチブとしてのグローバルガバナンス・イニシアチブの重要性と、第二次世界大戦後の国際秩序を維持し、グローバルガバナンス体制を強化する上で、それがSCOにどのように影響するかを強調している。

北京発, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中国は月曜日、より公正で合理的なグローバルガバナンス体制の構築を促進するため、世界と共有するもう一つの重要な公共財として「グローバルガバナンス・イニシアチブ (GGI)」を提案した。

GGIは、グローバル開発イニシアチブ、グローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブに続き、中国の習近平国家主席が過去数年間に提案した第4の画期的なグローバルイニシアチブである。

「より公正で公平なグローバルガバナンス体制の構築のために、すべての国々と協力し、人類運命共同体に向けて前進することを期待しています」と、中国の習主席は「上海協力機構 (SCO) プラス」会議で提案を行った際に述べた。

中国北部の天津で開催された2日間のSCOサミットは、その24年の歴史の中で最大規模のサミットであり、20か国を超える国の首脳と10の国際機関の代表が出席した。習主席は2つの重要な演説を行い、同機構の国際的影響力と魅力の高まりについて詳しく説明するとともに、国際的な公平性と正義を維持する必要性を訴えた。

グローバルガバナンス・イニシアチブ

習氏はGGIの次の5つの原則を強調した。すなわち、主権平等の堅持、国際法の支配の遵守、多国間主義の実践、国民中心のアプローチの支持、具体的な行動の重視である。 「国の規模、強弱、貧富を問わず、すべての国がグローバルガバナンスにおいて平等な参加者であり、意思決定者であり、受益者です」と同氏は指摘した。

現在、世界はテロリズム、難民危機、越境犯罪など、ますます複雑で多様な課題に直面している。 平和、発展、協力、互恵という歴史的潮流は変わらない一方で、冷戦型思考、覇権主義、保護主義が引き続き世界を苦しめている。

いかなる国もこれらの課題を免れることはできない。 「私たちは、困難な時代においてこそ、平和共存への当初のコミットメントを支持し、ウィンウィンの協力への信頼を強め、歴史の潮流に沿って前進し、時代とともに発展しなければならないことを歴史から学ぶことができます」と同氏は述べている。

世界情勢が変化する中、SCOは相互尊重、公平性、ウィンウィンの協力に基づく新たなタイプの国際関係を促進することで、グローバルガバナンスの改善に貢献している。

長年にわたり、中国は広範な協議と共同拠出による利益共有を特徴とするグローバルガバナンスのビジョンを提唱し、人類が現在直面する喫緊の課題の解決に向けて知恵と公共財を提供してきた。

人類運命共同体の構築というコンセプトから、3つのグローバルイニシアチブや一帯一路構想の提案に至るまで、中国の理念は、世界が持続可能で包摂的な発展を求める中で、進むべき道を照らし出してきた。

SCOの力の結集

過去24年間、相互信頼・互恵・平等・協議・文明の多様性の尊重・共同発展の追求という上海精神に導かれ、SCO加盟国は機会を共有し、共同発展を追求し、画期的かつ歴史的な成果をもたらしてきた。

SCOは、テロリズム、分離主義、過激主義という3つの勢力に対して多国間措置をいち早く講じた。 加盟国はこれまでに1,400件以上のテロリズムおよび過激主義関連の事件を未然に防ぎ、地域全体の安全保障の基盤を固めることに貢献している。

国連やその他の国際機関との協力関係を深め、国際・地域情勢において建設的な役割を果たすことにより、SCOは文明間の包摂と相互学習を擁護し、覇権主義とパワーポリティックスに異議を唱えることで、世界の平和と発展に向けた積極的な力となっている。

習氏は、SCOがグローバルガバナンス体制の発展と改革の触媒としての役割をますます強めていることを強調して、SCOにより大きな責任を引き受け、GGIの実施において主導的役割を果たし、模範を示すよう促した。

同氏は、中国が広大な市場の機会を積極的に共有し、SCOの枠組み内における経済貿易協力の高品質な発展に向けた行動計画を引き続き実施していくことを誓った。

詳細については、以下を参照されたい：

https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html