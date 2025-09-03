중국의 글로벌 거버넌스 이니셔티브 (GGI), 세계 거버넌스에 더 큰 안정성 불어넣는다...CGTN

CGTN은 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 “SCO 플러스 회의”에서 제안한 글로벌 거버넌스 이니셔티브(Global Governance Initiative, GGI)에 관한 기사를 보도했다. 이는 중국이 제안한 네 번째 주요 글로벌 구상으로, 기사에서는 이번 이니셔티브의 중요성과 함께, 이 구상이 SCO가 제2차 세계대전 이후의 국제 질서를 유지하고, 글로벌 거버넌스 체제를 강화하는 데 어떤 역할을 하게 될지를 강조했다.

베이징, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중국은 월요일 글로벌 거버넌스 이니셔티브 (Global Governance Initiative, GGI) 를 제안했다. 이는 보다 공정하고 합리적인 글로벌 거버넌스 체제 구축을 촉진하기 위해 중국이 세계와 공유한 또 하나의 중요한 국제 공공재라는 평가다.

GGI는 최근 몇 년간 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 제안한 글로벌 발전 이니셔티브(GDI), 글로벌 안보 이니셔티브(GSI), 글로벌 문명 이니셔티브(GCI)에 이어 나온 네 번째 주요 글로벌 구상이다.

시 주석은 이번 제안을 “상하이협력기구(SCO)+ 회의”에서 내놓으며 “모든 국가와 협력해 보다 공정하고 정의로운 글로벌 거버넌스 체제를 구축하고, 인류 운명공동체로 나아가길 기대한다”고 밝혔다.

중국 북부 톈진에서 열린 이틀간의 SCO 정상회의는 조직 창립 24년 역사상 최대 규모로, 20여 개국 정상과 10개 국제기구 대표들이 참석했다. 시 주석은 이 자리에서 두 차례 중요 연설을 통해 SCO의 국제적 영향력과 매력 확대를 설명하고, 국제적 공정성과 정의 유지의 필요성을 역설했다.

글로벌 거버넌스 이니셔티브(Global Governance Initiative, GGI)

시진핑 주석은 GGI의 다섯 가지 원칙을 강조했다. 즉 주권 평등 준수와 국제법 준수, 다자주의 실천, 인민 중심 접근법 옹호, 실질적 행동에 집중하기 등 다섯 가지 원칙이다. 시 주석은 “모든 국가는 크기, 힘, 부의 차이와 관계없이 글로벌 거버넌스에서 동등한 참여자, 의사결정자, 수혜자”라고 지적했다.

오늘날 세계는 테러리즘, 난민 위기, 초국경 범죄 등 점점 더 복잡하고 다양한 도전에 직면하고 있다. 평화·발전·협력·상호이익이라는 역사적 흐름은 변하지 않았지만, 냉전적 사고, 패권주의, 보호주의는 여전히 세계를 괴롭히고 있다.

어떠한 국가도 이러한 도전에서 자유로울 수 없다. 시진핑 주석은 “역사는 우리에게 어려운 시기에야말로 평화공존의 초심을 지키고, 윈윈 협력에 대한 신뢰를 강화하며, 역사의 흐름에 발맞추어 나아가고, 시대와 호흡을 같이하며 번영해야 한다는 것을 알려준다”고 강조했다.

세계 질서가 변화하는 가운데, 상하이협력기구(SCO)는 상호 존중, 공정, 윈윈 협력에 기반한 새로운 유형의 국제관계를 촉진함으로써 글로벌 거버넌스 개선에 기여해왔다.

중국은 수년간 광범위한 협의, 공동 기여, 공동 이익을 특징으로 하는 글로벌 거버넌스 비전을 주창해 왔으며, 인류가 직면한 긴급한 문제 해결을 위해 중국의 지혜와 국제 공공재를 제공해 왔다.

인류 운명공동체 건설 구상에서부터 세 가지 글로벌 이니셔티브와 일대일로(BRI) 제안에 이르기까지, 중국의 아이디어는 세계가 지속가능하고 포용적인 발전을 모색하는 과정에서 앞으로 나아갈 길을 밝히는 등불이 되어왔다.

SCO 회담에 기반한 역량 결집

지난 24년간 상하이 정신(Shanghai Spirit) — 상호 신뢰, 상호 이익, 평등, 협의, 문명 다양성 존중, 공동 발전 추구 —의 이정표 아래, SCO 회원국들은 기회를 공유하고 공동 발전을 모색하며 획기적이고 역사적인 성과를 이끌어냈다.

SCO는 테러리즘, 분리주의, 극단주의라는 ‘세 가지 세력’에 맞서 다자적 행동을 취한 첫 번째 기구였다. 지금까지 회원국들은 1,400건이 넘는 테러·극단주의 관련 사건을 저지해, 역내 안보를 굳건히 하는 데 기여했다.

또한 유엔 및 기타 국제기구와의 협력을 심화하고 국제 및 지역 현안에서 건설적 역할을 수행함으로써, SCO는 문명 간 포용과 상호 학습을 지향하고, 패권주의와 강권 정치에 반대하며 세계 평화와 발전을 위한 적극적 세력으로 자리매김했다.

시진핑 주석은 SCO가 점차 글로벌 거버넌스 체제 발전과 개혁의 촉매가 되어가고 있음을 강조하며, SCO가 한층 더 힘을 모아 GGI(Global Governance Initiative) 실행에서 선도적 역할과 모범적 사례를 보여야 한다고 촉구했다.

그는 중국이 방대한 시장의 기회를 회원국들과 기꺼이 공유하고, SCO 경제·무역 협력의 고품질 발전을 위한 행동계획을 계속 이행해 나가겠다고 약속했다.

