CGTN: Inisiatif Tadbir Urus Global China bertujuan untuk memperkukuhkan kestabilan dalam pentadbiran dunia

CGTN telah menerbitkan sebuah artikel mengenai cadangan Presiden China, Xi Jinping, berhubung Inisiatif Tadbir Urus Global semasa Mesyuarat “SCO Plus”. Sebagai inisiatif global utama yang keempat oleh China, artikel tersebut menekankan kepentingan inisiatif ini serta peranannya dalam membimbing SCO untuk mengekalkan sistem antarabangsa pasca Perang Dunia Kedua dan memperkukuh tadbir urus global.

BEIJING, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China telah mengemukakan Inisiatif Tadbir Urus Global (GGI) pada hari Isnin, sebagai satu lagi sumbangan awam penting kepada dunia dalam usaha membina sistem tadbir urus global yang lebih adil dan saksama.

GGI merupakan inisiatif global utama keempat yang telah dicadangkan oleh Presiden China, Xi Jinping, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, selepas Inisiatif Pembangunan Global, Inisiatif Keselamatan Global dan Inisiatif Tamadun Global.

"Saya berharap dapat bekerjasama dengan semua negara untuk mewujudkan sistem tadbir urus global yang lebih adil dan saksama, serta bergerak ke arah pembinaan komuniti dengan masa depan yang dikongsi bersama untuk umat manusia," kata Presiden China, Xi Jinping, ketika mengemukakan cadangan tersebut semasa Mesyuarat "Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus".

Sepanjang Sidang Kemuncak SCO selama dua hari di Tianjin, utara China—yang merupakan sidang terbesar dalam sejarah 24 tahun penubuhan organisasi tersebut dan dihadiri oleh pemimpin dari lebih 20 negara serta ketua 10 organisasi antarabangsa—Presiden Xi telah menyampaikan dua ucapan penting yang menghuraikan pengaruh dan daya tarikan antarabangsa SCO yang semakin berkembang serta menekankan keperluan untuk mengekalkan keadilan dan kesaksamaan di peringkat global.

Inisiatif Tadbir Urus Global

Xi menekankan lima prinsip utama GGI: mematuhi prinsip kesamarataan kedaulatan, menghormati kedaulatan undang-undang antarabangsa, mengamalkan multilateralisme, mengutamakan pendekatan berorientasikan rakyat serta memberi tumpuan kepada tindakan yang nyata. "Semua negara, tanpa mengira saiz, kekuatan dan kekayaan, adalah peserta, pembuat keputusan dan penerima manfaat yang setara dalam tadbir urus global," katanya.

Pada masa ini, dunia berdepan dengan cabaran yang semakin kompleks dan pelbagai seperti keganasan, krisis pelarian dan jenayah rentas sempadan. Walaupun arus sejarah seperti keamanan, pembangunan, kerjasama dan manfaat bersama tetap kekal, mentaliti Perang Dingin, hegemoni dan amalan perlindungan ekonomi masih menghantui dunia.

Tiada negara yang kebal daripada cabaran-cabaran ini. "Sejarah telah menunjukkan bahawa dalam menghadapi saat-saat sukar, kita perlu terus berpegang kepada komitmen asal untuk hidup secara aman, memperkukuh keyakinan terhadap kerjasama yang saling menguntungkan, bergerak seiring dengan arus sejarah dan thrive seiring dengan perkembangan zaman," katanya.

Dalam landskap global yang semakin berubah, SCO telah menyumbang kepada penambahbaikan tadbir urus global dengan mempromosikan bentuk hubungan antarabangsa baharu yang berteraskan saling menghormati, keadilan sejagat dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Selama bertahun-tahun, China telah memperjuangkan visi tadbir urus global yang menekankan perundingan meluas dan sumbangan bersama demi manfaat bersama, serta telah menyumbangkan kebijaksanaan China dan manfaat awam kepada usaha menangani pelbagai cabaran mendesak yang dihadapi oleh umat manusia.

Bermula dengan konsep komuniti dengan masa depan untuk umat manusia, sehinggalah kepada tiga inisiatif global dan Inisiatif Jalur dan Laluan, idea-idea China telah menjadi panduan bagi dunia dalam usaha mencapai pembangunan yang mampan dan inklusif.

Menggembleng kekuatan SCO

Sepanjang 24 tahun yang lalu, dipandu oleh Semangat Shanghai yang berteraskan kepercayaan bersama, manfaat bersama, kesaksamaan, perundingan, penghormatan terhadap kepelbagaian tamadun dan usaha ke arah pembangunan bersama, negara-negara anggota SCO telah berkongsi peluang, mencari pembangunan bersama dan mencapai pencapaian yang bersejarah serta menjadi penanda aras dalam kerjasama serantau.

SCO merupakan organisasi pertama yang mengambil tindakan pelbagai hala terhadap tiga ancaman utama: keganasan, pemisahan dan ekstremisme. Setakat ini, negara-negara anggota telah berjaya menggagalkan lebih 1,400 kes berkaitan keganasan dan ekstremisme, sekali gus membantu memperkukuh keselamatan di seluruh rantau.

Melalui kerjasama yang diperkukuh dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan organisasi antarabangsa lain serta dengan memainkan peranan konstruktif dalam hal ehwal antarabangsa dan serantau, SCO mengangkat nilai keterangkuman dan pembelajaran bersama antara tamadun, serta menentang hegemoni dan politik kuasa, menjadikannya pemangkin penting dalam usaha mengekalkan keamanan dan pembangunan dunia.

Dengan menekankan bahawa SCO semakin menjadi pemangkin kepada pembangunan dan pembaharuan sistem tadbir urus global, Xi menggesa SCO tampil ke hadapan, memainkan peranan utama dan menjadi contoh dalam melaksanakan GGI.

Beliau berikrar bahawa China bersedia berkongsi peluang daripada pasaran domestiknya yang luas dan akan terus melaksanakan pelan tindakan bagi pembangunan berkualiti tinggi dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan dalam kalangan keluarga SCO.

https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html