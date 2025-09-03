CGTN: China lanceert Global Governance Initiative voor meer stabiliteit in het wereldbestuur

CGTN publiceerde een artikel over het voorstel van de Chinese president Xi Jinping voor het Global Governance Initiative tijdens de 'SCO Plus'-bijeenkomst. In het artikel wordt het belang van het initiatief benadrukt – het vierde grote mondiale initiatief dat China heeft voorgesteld – en wordt uitgelegd hoe het de SCO zal helpen de internationale orde na de Tweede Wereldoorlog te handhaven en het mondiale bestuurssysteem te verbeteren.

PEKING, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- China heeft maandag het Global Governance Initiative (GGI) voorgesteld, een ander belangrijk publiek initiatief dat China met de wereld heeft gedeeld om te werken naar een rechtvaardiger en redelijker mondiaal bestuurssysteem.

Het GGI is het vierde belangrijke mondiale initiatief dat de Chinese president Xi Jinping de afgelopen jaren heeft voorgesteld, na het Global Development Initiative, het Global Security Initiative en het Global Civilization Initiative.

"Ik kijk ernaar uit om met alle landen samen te werken aan een rechtvaardiger en eerlijker mondiaal bestuurssysteem en vooruitgang te boeken in de richting van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid", zei de Chinese president Xi Jinping toen hij het voorstel deed tijdens de 'Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus'-bijeenkomst.

Tijdens de tweedaagse SCO-top in het Noord-Chinese Tianjin, waar de organisatie de grootste top in haar 24-jarige geschiedenis hield, bijgewoond door leiders van meer dan 20 landen en hoofden van 10 internationale organisaties, heeft Xi twee belangrijke toespraken gehouden, waarin hij de groeiende internationale invloed en aantrekkingskracht van de organisatie uiteenzette en aandrong op de noodzaak om een eerlijke en rechtvaardige internationale orde te handhaven.

Het Global Governance Initiative

Xi benadrukte vijf principes van de GGI: soevereine gelijkheid, inachtneming van de internationale rechtsorde, multilateralisme, een mensgerichte aanpak en de focus op echte maatregelen. "Alle landen, ongeacht hun grootte, kracht en rijkdom, zijn gelijkwaardige deelnemers, besluitvormers en begunstigden in het mondiale bestuur," merkte hij op.

Vandaag de dag wordt de wereld geconfronteerd met steeds complexere en diversere uitdagingen zoals terrorisme, de vluchtelingencrisis en grensoverschrijdende misdaad. Terwijl de historische trends van vrede, ontwikkeling, samenwerking en wederzijds voordeel onveranderd blijven, blijven de mentaliteit van de Koude Oorlog, hegemonisme en protectionisme de wereld achtervolgen.

Geen enkel land kan immuun zijn voor deze uitdagingen. "De geschiedenis leert ons dat we in moeilijke tijden ons oorspronkelijke streven naar vreedzame coëxistentie moeten handhaven, meer moeten vertrouwen op onze samenwerking met wederzijds voordeel, vooruitgang moeten boeken in lijn met de trend van de geschiedenis en welvaart moeten creëren door met onze tijd mee te gaan," zei hij.

Te midden van veranderingen in de mondiale machtsverdeling heeft de SCO bijgedragen aan de verbetering van het mondiale bestuur door een nieuw soort internationale betrekkingen te bevorderen die zijn gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid en samenwerking met wederzijds voordeel.

China pleit al jaren voor een visie op mondiaal bestuur op basis van uitgebreid overleg en gezamenlijke bijdragen voor gezamenlijk voordeel, en de Chinese wijsheid en collectieve goederen dragen al vele jaren bij aan het oplossen van de dringende problemen waar de mensheid nu voor staat.

Van het concept van het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid tot de drie voorgestelde mondiale initiatieven en het Belt and Road Initiative – de ideeën van China hebben licht geworpen op de weg vooruit voor een wereld die streeft naar duurzame en inclusieve ontwikkeling.

Gebundelde kracht van de SCO

De afgelopen 24 jaar hebben de SCO-lidstaten, geleid door de Shanghai-geest van wederzijds vertrouwen, wederzijds voordeel, gelijkheid, overleg, respect voor de diversiteit van beschavingen en het streven naar gemeenschappelijke ontwikkeling, kansen gedeeld, gemeenschappelijke ontwikkeling nagestreefd en baanbrekende en historische resultaten geboekt.

De SCO heeft als eerste multilaterale acties ondernomen tegen de drie krachten terrorisme, separatisme en extremisme. De lidstaten hebben tot nu toe meer dan 1400 gevallen van terrorisme en extremisme verijdeld, wat de veiligheid in de hele regio ten goede is gekomen.

Door intensievere samenwerking met de Verenigde Naties en andere internationale organisaties en door een constructieve rol te spelen in internationale en regionale aangelegenheden, ijvert de SCO voor inclusiviteit en wederzijds leren tussen beschavingen en verzet zij zich tegen hegemonisme en machtspolitiek, waardoor zij een proactieve kracht voor wereldvrede en ontwikkeling is geworden.

Xi benadrukte dat de SCO in toenemende mate een katalysator is geworden voor de ontwikkeling en hervorming van het mondiale bestuurssysteem en drong er bij de SCO op aan om een stap verder te gaan, een leidende rol te spelen en een voorbeeld te stellen bij de uitvoering van de GGI.

Hij beloofde dat China de mogelijkheden van zijn enorme markt graag zal delen en het actieplan voor hoogwaardige ontwikkeling van economische en handelssamenwerking binnen de SCO-familie zal blijven uitvoeren.

