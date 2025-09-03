Klare Sicht und hoher Tragekomfort+¹ für Menschen mit Astigmatismus: Johnson & Johnson präsentiert ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM

Zug, Switzerland, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM ist die erste^ torische Kontaktlinse, die gezielt für den Komfortbedarf von Menschen mit niedrigen Zylinderwerten sowie für die besonderen Sehanforderungen von Menschen mit hohen Zylinderwerten entwickelt wurde.^ Mit der ab sofort in der Schweiz erhältlichen Premium-Linse erweitert Johnson & Johnson das Angebot von ACUVUE®, der weltweit meistverkauften Kontaktlinsenmarke.#,2

Das Design der neuen torischen Linse wurde gezielt nach Zylinderwerten optimiert, um den komplexen Anforderungen von Menschen mit Astigmatismus gerecht zu werden.^ ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM bietet aussergewöhnlichen Komfort+,2, klare Sicht+,2 und Stabilität3 für alle astigmatisch fehlsichtigen Personen, sowie verbesserte Stabilität für Kunden mit hohen Zylinderwerten.3

Astigmatismus betrifft etwa die Hälfte aller Menschen mindestens auf einem Auge und ist damit eine der häufigsten Fehlsichtigkeiten.4 Trotz des umfangreichen Angebots, haben viele Betroffene Schwierigkeiten, eine passende Kontaktlinse zu finden. Jeder Vierte gibt das Tragen von Kontaktlinsen bereits im ersten Jahr wieder auf – unter anderem aufgrund von unscharfer oder verschwommener Sicht sowie mangelndem Tragekomfort.5



Für die Anforderungen von Astigmatismus und einem modernen Lebensstil

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM wurde gezielt für die Herausforderungen des modernen Lebens entwickelt. Sie ist darauf ausgelegt, eine passgenaue Versorgung in Abhängigkeit vom Grad des Astigmatismus3 zu ermöglichen. Über den gesamten Zylinderbereich hinweg3 bietet sie aussergewöhnliche Sehschärfe+,1 und hohen Komfort+,1. Da die Nutzung digitaler Geräte in allen Altersgruppen zunimmt und zu digitalem Sehstress sowie zu trockenen Augen beitragen kann6,7, unterstützt die neue torische Linse komfortables Sehen auch im digitalen Alltag.#,1

„Wir sehen in Deutschland einen hohen Bedarf an leistungsstarken torischen Kontaktlinsen8 und haben uns zum Ziel gesetzt, unser Portfolio an Premium-Tageslinsen entsprechend auszubauen. Mit ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM bieten wir die erste^ torische Kontaktlinse, die gezielt für die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Astigmatismus entwickelt wurde.^ Das unterstreicht unser starkes Engagement für massgeschneiderte Lösungen, die den ganzen Tag über aussergewöhnlichen Komfort+1, klare Sicht+,1 und Stabilität1 bieten – und Augenoptiker:innen ein umfassendes Angebot für die individuelle Versorgung an die Hand geben“, sagt Jacqueline Henderson, President Vision EMEA, Johnson & Johnson.

Next-Level-Innovation – massgeschneidert für astigmatische Fehlsichtigkeit

Um die Bedürfnisse von Menschen mit Astigmatismus bestmöglich zu erfüllen, nutzt ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM die bewährten Eye Inspired™ Innovationen¥,Ω,9 von ACUVUE® und vereint drei leistungsstarke Technologien∫,3:

NEU: ZYLINDEROPTIMIERTES LIDSCHLAG-STABILISATIONS-DESIGN , das den Anstieg der Stabilisationszonen über den gesamten Zylinderbereich anpasst. 3

, das den Anstieg der Stabilisationszonen über den gesamten Zylinderbereich anpasst. TEARSTABLE™ TECHNOLOGY : optimiert die Verteilung des Benetzungswirkstoffs und verlängert die Stabilität des Tränenfilms. 10,11 ,12

: optimiert die Verteilung des Benetzungswirkstoffs und verlängert die Stabilität des Tränenfilms. OPTIBLUE™ LIGHT FILTER∫: filtert 60 Prozent des blau-violetten Lichts und reduziert damit Streulicht.∫,10

Klinische Daten zeigen eine ausgezeichnete Anpassleistung mit einer Erfolgsquote von 99 Prozent bereits bei der ersten Anpassung von ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM.¶13 Der schnelle, effiziente Anpassprozess kann proaktive Anpassstrategien unterstützen und ermöglicht es Augenoptiker:innen, schon frühzeitig im Beratungsgespräch die passenden Linsenoptionen zu empfehlen, die auf die visuellen Ansprüche und den Lebensstil der Kund:innen abgestimmt sind.

„Viele Menschen mit Astigmatismus finden nur schwer eine Kontaktlinse, die ihren Bedürfnissen entspricht – oft müssen sie sich zwischen Komfort und Stabilität entscheiden“, erklärt Preete Kumar, Professional Affairs Consultant bei Johnson & Johnson. „Die innovative torische ACUVUE® Kontaktlinse bietet massgeschneiderte Lösungen, je nach Ausprägung des Astigmatismus, sodass Kontaktlinsenspezialist:innen ihre Kund:innen ohne Kompromisse versorgen können. Das ist ein bedeutender Schritt hin zu einer noch individuelleren und konsistenteren Betreuung.“

ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISM – Leistungswerte im Überblick

Mit der Kombination aus drei leistungsstarken Technologien∫,3 bietet die Kontaktlinse aussergewöhnlichen Komfort+,1, klare Sicht+1 sowie verbesserte Stabilität für hohe Zylinderwerte.3 Ihre Leistungen hat sie in klinischen Studien unter Beweis gestellt:1

Nahezu 99 Prozent der Patient:innen sind mit der Gesamtsehqualität zufrieden. ++, 1

96 Prozent berichten von stabiler Sicht. ∏, 1

89 Prozent erleben ganztägigen Tragekomfort. ∏, 1

97 Prozent sehen klar bei nächtlichen Autofahrten. ##, 1

97 Prozent berichten, selten oder nie Augenmüdigkeit zu verspüren. #, 1

95 Prozent sehen komfortabel bei der Computernutzung.ππ,1





Fussnoten

^ Im Vergleich zu öffentlich zugänglichen Informationen zu Kontaktlinsen für Astigmatismus, Stand Juni 2025

∫ Ein Nutzen der Filterung von HEV-Licht durch Kontaktlinsen für die systemische und/oder die Augengesundheit des Anwenders ist nicht nachgewiesen. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Kontaktlinsenspezialisten.

+ T2B Deskriptive Zusammenfassungen: n ≥ 144

++ T2B Deskriptive Zusammenfassungen: n = 144

# T2B Deskriptive Zusammenfassungen: n = 349

## T2B Deskriptive Zusammenfassungen: n = 345

∏ T3B Deskriptive Zusammenfassungen: n = 144

ππ T3B Deskriptive Zusammenfassungen: n = 349

¶ Kriterien für den Erst-Anpass-Erfolg: Rotation ≤ 20 Grad, Linsenstabilität ≤ 5 Grad Bewegung beim Blinzeln; akzeptable allgemeine Anpassungsmerkmale; keine Notwendigkeit zur Korrektur von Stärke oder Achse.

¥ Hilft, die Übertragung schädlicher UV-Strahlung auf die Hornhaut und ins Auge zu reduzieren.

Ω Alle ACUVUE® Kontaktlinsen weisen einen Klasse 1 oder Klasse 2 UV-Schutz auf, der dazu beiträgt, die Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV-absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV absorbierende und schützende Sonnenbrillen, da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig abdecken. UV-Transmission mit -1,00 Dioptrien Linse gemessen.



Über Vision bei Johnson & Johnson

Johnson & Johnson blickt auf eine lange Tradition in der Entwicklung neuer Produkte zur Verbesserung der Augengesundheit zurück. Als globaler Marktführer in diesem Bereich verfolgen wir ein ehrgeiziges Ziel: „Vision Made Possible”. Wir ebnen den Weg für Augengesundheit in allen Lebensphasen – von der Kindheit bis ins hohe Alter.

Durch bahnbrechende Innovationen, wissenschaftliches Know-how und fortschrittliche Technologien revolutionieren wir die Art und Weise, wie Menschen die Welt sehen und erleben. Bei jedem Schritt auf dem Weg zur Augengesundheit – von Kontaktlinsen über refraktive und kataraktchirurgische Lösungen bis hin zu Gentherapien für Netzhauterkrankungen – sind wir ein zuverlässiger Partner, um Menschen gutes Sehen zu ermöglichen. Besuchen Sie uns unter jnjvisioncare.de und folgen Sie Johnson & Johnson | Vision EMEA auf LinkedIn.

Über Johnson & Johnson

Wir bei Johnson & Johnson glauben, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke im Bereich der Gesundheitsinnovation befähigt uns, eine Welt zu schaffen, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter, weniger invasiv und persönlicher sind. Durch unser Fachwissen in den Bereichen Innovative Medizin und MedTech sind wir einzigartig positioniert, um das gesamte Spektrum der Gesundheitslösungen innovativer zu gestalten, um neue Durchbrüche zu erzielen und die Gesundheit der Menschen nachhaltig zu verbessern.

Wichtige Sicherheitsinformationen: Kontaktlinsen der Marke ACUVUE® dienen zur Korrektion des Sehvermögens. Wie bei allen Kontaktlinsen können Probleme mit den Augen, einschliesslich Hornhautgeschwüre, auftreten. Bei manchen Kontaktlinsenträgern können leichte Reizungen, Jucken oder Unbehagen auftreten. Kontaktlinsen sollten nicht bei Augeninfektionen oder anderen Augenerkrankungen oder bei systemischen Erkrankungen, die das Auge beeinträchtigen können, verwendet werden. Ausführliche Informationen zum Produkt einschliesslich Kontraindikationen, Vorsichtsmassnahmen und Nebenwirkungen, entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung auf der Johnson & Johnson-Website www.e-ifu.com. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Johnson & Johnson Vision Website https://www.jnjvisionpro.com/de-ch.

Alle ACUVUE® Kontaktlinsen weisen einen Klasse-1- oder Klasse 2-UV-Schutz auf, der dazu beiträgt, die Hornhaut und das Augeninnere vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. UV-absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV-absorbierende und schützende Sonnenbrillen, da sie das Auge und seine Umgebung nicht vollständig abdecken. UV-Transmission mit –1,00-dpt-Linse gemessen.

ACUVUE®, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day, ACUVUE® OASYS MAX 1-Day for ASTIGMATISMUS, BLINK STABILIZED® Design sind eingetragene Marken von Johnson & Johnson.

Alle hier genannten Fremdmarken sind Eigentum des jeweiligen Markeninhabers.

© Johnson & Johnson AG 2025. All rights reserved. | 2025PP13802