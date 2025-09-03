Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva)
„EPSO-G“ ir „Swedbank“ Lietuvoje pasirašė sutartį dėl ilgalaikės 73 mln. eurų paskolos. Šios lėšos bus skirtos „EPSO-G“ grupės įmonės „EPSO-G Invest“ investicijoms į artilerijos šaudmenų gamyklą netoli Baisogalos.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „GET Baltic“, „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.
