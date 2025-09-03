Til Nasdaq Copenhagen A/S 3. september 2025

Meddelelse nr. 74/2025









Jyske Realkredit udforsker mulighederne for at udstede en ny euro denomineret Særligt Dækket Obligation (SDO).



Jyske Realkredit har givet Jyske Bank, Nordea Bank, Erste Bank, Landesbank Baden-Württemberg og UniCredit mandat til at udforske mulighederne for at udstede en ny euro denomineret særligt dækket obligation ud af kapitalcenter E. En benchmark transaktion forventes at blive gennemført.

Eventuel henvendelse kan rettes til afdelingsdirektør Lars Hasløv tlf. 89 89 92 18 eller head of investor relations Christian Bech-Ravn tlf. 89 89 92 25.

Selskabsmeddelelsen vil også være tilgængelige på Jyske Realkredit hjemmeside på jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen

Jyske Realkredit A/S