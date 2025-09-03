Rapport annuel 2025 de BDC : Aux côtés d’un nombre record d’entrepreneur.es, 11,5 milliards de dollars en nouveau financement et en nouveaux investissements

MONTRÉAL, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC), la banque des entrepreneur.es du Canada et la seule banque de développement au pays, a publié son rapport annuel 2025, dans lequel elle explique comment elle contribue à renverser le recul de l’entrepreneuriat au Canada.

« L’essence de la mission de BDC est de générer des retombées positives pour l’économie canadienne, et la première étape consiste à alimenter la création et la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) aux quatre coins du pays, en ne laissant aucun potentiel économique pour compte », a déclaré Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC.

« Bien que les résultats soient encourageants, il reste du travail à accomplir. Alors que le Canada réoriente son économie compte tenu de la période d’incertitude commerciale, l’entrepreneuriat demeure complexe et fragile : on compte 100 000 entrepreneur.es de moins au Canada qu’il y a 20 ans, malgré une croissance démographique de 28 %. En parallèle, 350 000 propriétaires de PME n’ont pas accès au financement nécessaire. Cela nous pousse à miser pleinement sur notre rôle de banque de développement du Canada. »

Soutenir l’économie canadienne

Voici quelques exemples notables des réalisations de BDC au cours du dernier exercice visant à contribuer à renverser la tendance à la baisse de l’entrepreneuriat et à soutenir la croissance de l’économie du Canada.

Des résultats solides pour le financement et les investissements : BDC a accordé 11,5 milliards de dollars en nouveaux prêts et investissements aux PME.

Un meilleur accès pour tous les types d'entrepreneur.es : BDC a lancé une nouvelle équipe, Financement collaboratif, qui vise à créer des partenariats avec 80 institutions financières et prêteurs locaux afin de rejoindre plus d'entrepreneur.es qui ont un modèle d'affaires non conventionnel, qui se trouvent en dehors des grandes zones urbaines, qui ont peu d'antécédents de crédit et qui font partie des groupes moins bien servis. BDC a comme objectif, notamment grâce à son Programme de prêts accélérateurs d'entreprises qui est assorti d'une enveloppe de 800 millions de dollars, de contribuer à fournir du financement à 100 000 entrepreneur.es de plus au cours des dix prochaines années.

Des initiatives pour maximiser le potentiel des entrepreneur.es autochtones et noir.es : BDC a créé deux plateformes de 100 millions de dollars afin de soutenir les entreprises dirigées par des personnes autochtones et des personnes noires, a mis sur pied l'équipe du Fonds pour les entrepreneur.es noir.es et a entrepris un processus de participation avec l'écosystème et les communautés en vue de définir la conception et la stratégie de l'enveloppe qui sera consacrée aux entrepreneur.es autochtones.

Du soutien, où que soient les entrepreneur.es : BDC a accru son soutien aux propriétaires de PME à l'extérieur des régions métropolitaines dans presque toutes les provinces, avec une augmentation notable au Manitoba (24,47 %), en Colombie-Britannique (16,83 %) et au Yukon (16,65 %).

Du soutien à la productivité des entreprises : BDC a lancé la solution De la donnée à l'IA afin de rendre l'intelligence artificielle (IA) plus accessible aux petites entreprises.

Une enveloppe pour compenser les effets des droits de douane américains : À la fin de l'exercice, BDC a mis en place une enveloppe de 500 millions de dollars intitulée Pivoter pour se propulser. Le programme offre du financement, des services-conseils et des reports de versements aux PME susceptibles de subir les répercussions financières des droits de douane américains ou de l'incertitude qui les entoure.

Résultat net consolidé de 402 millions de dollars et résultat net attribuable aux principales activités de 492 millions de dollars : BDC est une société d'État financièrement viable et autonome qui continue de jouer son rôle de banque de développement.

BDC mesure son impact sur l’économie canadienne par la croissance du PIB générée par sa clientèle. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. Les entreprises clientes de BDC emploient 1,4 million de personnes au Canada, soit environ 6,7 % de la main-d’œuvre active du pays, et engendrent des revenus annuels de 572 milliards de dollars.

Un risque accru

Les plus petites entreprises, celles générant moins de 2 millions de dollars de ventes annuelles, composaient 68 % du portefeuille de BDC au dernier exercice. Ce pourcentage s’explique par la décision stratégique de BDC d'assumer différents types de risques; le nombre de petits prêts qu'elle accorde a triplé – ceux-ci sont passés de 5 970 à l’exercice 2010 à 18 333 pour l’exercice 2025. Au cours des cinq dernières années seulement, BDC a accru de 10 % le nombre de transactions avec des entreprises au modèle d'affaires non conventionnel qui auraient reçu une cote inférieure à BB+.

La mission de BDC

La mission de BDC consiste à aider les entrepreneur.es du Canada à bâtir des entreprises solides et résilientes et, ce faisant, à contribuer à faire du Canada un pays plus prospère, concurrentiel et axé sur le développement durable. Ses valeurs – uni.es pour les entrepreneur.es, la force des gens et l’impact du courage – constituent son ADN. Ces valeurs lient sa raison d'être avec la manière dont elle s'acquitte de son mandat et exécute ses stratégies d'entreprise.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

Contact pour les médias

mediainfo@bdc.ca

1 844 625-8321