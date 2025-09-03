Tarkett- Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 août 2025

PARIS, 3 septembre 2025 — Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social de Tarkett au 31 août 2025

(Articles L233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Date Nombre d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote Au 31 août 2025





65 550 281





Nombre de droits de vote théoriques :



123 585 211





Nombre de droits de vote exerçables :

123 566 652*







* Déduction faite des actions auto-détenues, privées de droit de vote.

A propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

