Storaktionærmeddelelse

 Nordfyns Bank A/S

Middelfart Sparekasse (CVR.nr. 24744817) har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank (fondskode DK0061295441), der bringer deres ejerandel over 33 1/3%.

Vedhæftet fil


Attachments

Meddelelse_nr24_2025

