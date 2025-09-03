Storaktionærmeddelelse

Middelfart Sparekasse (CVR.nr. 24744817) har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank (fondskode DK0061295441), der bringer deres ejerandel over 33 1/3%.
Vedhæftet fil
| Source: Nordfyns Bank A/S Nordfyns Bank A/S
Middelfart Sparekasse (CVR.nr. 24744817) har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank (fondskode DK0061295441), der bringer deres ejerandel over 33 1/3%.
Vedhæftet fil
Alex Gundersen Tobacco Company Holding ApS har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%. Vedhæftet fil ...Read More
Fynske Bank A/S har meddelt, at de har erhvervet et antal aktier i Nordfyns Bank, der bringer deres ejerandel over 5%. Vedhæftet fil Meddelelse_nr22_2025 ...Read More