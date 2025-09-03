XYTE mobility präsentiert „ONE“ – den weltweit sichersten Elektroroller – auf der IAA Mobility 2025

MÜNCHEN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die XYTE mobility GmbH feiert auf der IAA Mobility in München ihren offiziellen Marktauftritt und präsentiert erstmals der Öffentlichkeit ihr erstes Serienmodell: den XYTE ONE, ein revolutionäres dreirädriges Elektrofahrzeug, das das Verständnis urbaner Mobilität neu definieren soll.

Die Weltpremiere findet am Montag, dem 8. September, um 11:00 Uhr in Halle B2, Stand D101 statt. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.

Der XYTE ONE verbindet modernste Ingenieurskunst mit innovativen Sicherheitsfeatures und ist damit der sicherste Elektroroller der Welt. Der neuartige Safetyframe ermöglicht, dass man ihn ohne Helm und mit dem klassischen Pkw-Führerschein (Klasse B) fahren kann.

Die wichtigsten Highlights des XYTE ONE:

Dreirädrige, vollelektrische Architektur

Sicherheitszelle für helmfreies Fahren mit maximalem Schutz

Reichweite von über 100 km mit einer Akkuladung

mit einer Akkuladung Elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h

Das Unternehmen wurde von Dr. Wolfgang Ziebart gegründet, einem Veteranen der globalen Automobilindustrie, der das Projekt in Präsenz vorstellen wird. Er wird auf der Bühne von Erik Goplen, dem Designer des XYTE ONE, begleitet, der Einblicke in die Vision und die Designsprache hinter diesem bahnbrechenden Fahrzeug geben wird.

„Mit dem XYTE ONE setzen wir neue Maßstäbe für sichere, nachhaltige und stilvolle urbane Mobilität“, so Dr. Ziebart. „Es ist mehr als nur ein Elektroroller – es ist eine neue Fahrzeugkategorie.“

XYTE mobility verfolgt das Ziel, die urbane Mobilität der Zukunft aktiv mitzugestalten – durch eine mutige Verbindung aus Sicherheit, Alltagstauglichkeit und Nachhaltigkeit.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, an der Weltpremiere am Montag, dem 8. September, um 11:00 Uhr auf der IAA Mobility, Halle B2, Stand D101, teilzunehmen.

Boilerplate:

Die XYTE mobility GmbH ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für urbane Mobilität, das eine neue Kategorie kompakter, elektrischer Fahrzeuge entwickelt, die die Agilität eines Rollers mit dem Schutz eines Autos verbinden. Gegründet von Dr. Wolfgang Ziebart und einem Team erfahrener Branchenexperten, verfolgt XYTE mobility das Ziel, individuelle Mobilität leiser, sauberer und sicherer zu machen. Das erste Modell, der XYTE ONE, verkörpert das Markenversprechen – einzigartiges Design, Alltagstauglichkeit und eine schützende Sicherheitszelle – und bietet so das Sicherheitsgefühl eines Autos bei einem Bruchteil der Größe. XYTE setzt auf partnergestützte Fertigung und eine Markteinführung Stadt für Stadt in ganz Europa – mit dem Ziel, Vision Zero durch pragmatische Ingenieurskunst und menschenzentriertes Design voranzutreiben.

Pressekontakt:

XYTE Mobility GmbH

Christoph Walz (CMO)

+49 179 9093745

cwalz@xyte-mobility.com

www.xyte-mobility.com

