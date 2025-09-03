XYTE Mobility presentará «ONE», el scooter eléctrico más seguro del mundo, en la IAA Mobility 2025

MÚNICH, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XYTE Mobility GmbH celebrará su debut oficial en la IAA Mobility de Múnich con el lanzamiento mundial de su primer modelo: el «ONE», un revolucionario scooter eléctrico de tres ruedas diseñado para redefinir la movilidad urbana.

La presentación tendrá lugar el lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas en el pabellón B2, stand D101, con una invitación abierta a los medios de comunicación para que asistan.

El XYTE ONE combina una ingeniería de vanguardia con funciones de seguridad avanzadas, lo que lo convierte en el scooter eléctrico más seguro del mundo. Su innovadora cabina de seguridad permite conducirlo sin casco y con un permiso de conducir estándar (clase B).

Características principales del XYTE ONE:

Construcción totalmente eléctrica con tres ruedas

Cabina de seguridad para conducir sin casco con una protección máxima

Autonomía de más de 100 km con una sola carga

con una sola carga Velocidad máxima limitada electrónicamente a 100 km/h

La empresa fue fundada por el Dr. Wolfgang Ziebart, un veterano de la industria automovilística mundial, quien presentará personalmente el proyecto. Le acompañará Erik Goplen, el diseñador del XYTE ONE, quien compartirá información sobre la idea y el lenguaje de diseño que hay detrás de este innovador vehículo.

«Con el XYTE ONE, estamos estableciendo un nuevo punto de referencia para la movilidad urbana segura, sostenible y elegante», afirma el Dr. Ziebart. «Es más que un scooter eléctrico: es una nueva categoría de vehículo».

XYTE Mobility se compromete a perfilar el futuro del transporte urbano combinando seguridad, funcionalidad y sostenibilidad en una nueva y audaz forma.

Se invita a los medios de comunicación a asistir al lanzamiento mundial el lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas en la IAA Mobility, pabellón B2, stand D101.

Texto estándar:

XYTE mobility GmbH es una empresa de movilidad urbana con sede en Alemania que ha creado una nueva categoría de vehículos eléctricos compactos de un ocupante que combinan la agilidad de un scooter con la protección de un coche. Fundada por el Dr. Wolfgang Ziebart y un equipo de experimentados líderes del sector automovilístico, el objetivo de XYTE es mejorar la vida urbana haciendo que los desplazamientos personales sean más limpios, silenciosos y seguros. Su primer modelo, el XYTE ONE, encarna la promesa de la marca —diseño emblemático, funcionalidad diaria y una cabina protectora— y ofrece seguridad sin el volumen de un coche. XYTE crece con una fabricación con participación de socios y un lanzamiento ciudad por ciudad en toda Europa, promoviendo el objetivo de cero lesiones por accidentes a través de una ingeniería pragmática y un diseño centrado en las personas.

Contacto de prensa:

XYTE Mobility GmbH

Sr. Christoph Walz (director técnico)

+49 179 9093745

cwalz@xyte-mobility.com

www.xyte-mobility.com

El vídeo que acompaña a este anuncio está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b368e210-0da9-444f-a55b-0c9bc744deb8

La fotografía que acompaña a este comunicado está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52e0e155-65b2-4f1b-9efe-d0580dd1eb15