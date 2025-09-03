XYTE mobility présentera « ONE », son modèle de véhicule électrique urbain le plus sûr au monde au salon international de l’automobile IAA Mobility 2025

MUNICH, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XYTE Mobility GmbH lance son premier modèle « ONE » en grande pompe à l’occasion d’une avant-première mondiale au salon international de l’automobile IAA Mobility de Munich. Ce nouveau véhicule électrique révolutionnaire à trois roues entend redéfinir la mobilité en milieu urbain.

Les médias sont cordialement invités à rejoindre le stand D101 installé dans le Hall B2 le lundi 8 septembre à 11 heures pour assister à son inauguration.

Conjuguant ingénierie de pointe et technologies de sécurité avancées, le modèle XYTE ONE se présente comme le véhicule électrique le plus sûr au monde. Sa structure carrossée sécurisante fait preuve d’innovation et permet à tout détenteur d’un permis B de se déplacer sans casque.

Principales caractéristiques du modèle XYTE ONE :

Architecture entièrement électrique à la frontière entre le deux-roues et le quatre-roues

Niveau de protection optimal grâce à sa structure carrossée permettant de se déplacer sans casque en toute sécurité

Autonomie de plus de 100 km garantie à raison d’une seule charge

garantie à raison d’une seule charge Vitesse maximale de 100 km/h sous le contrôle d’un limitateur de vitesse électronique

Le Dr Wolfgang Ziebart, fondateur de XYTE Mobility GmbH et acteur reconnu du secteur automobile à l’échelle mondiale, présentera personnellement le projet, accompagné d’Erik Goplen, concepteur du modèle XYTE ONE. Ensemble, ils détailleront leurs perspectives et reviendront sur les sources d’inspiration à l’origine de ce nouveau véhicule.

« Notre modèle XYTE ONE nous donne l’occasion d’établir une nouvelle référence en matière de mobilité urbaine sécurisée, durable et stylée » précise le Dr Ziebart. « Il s’agit là d’une toute nouvelle catégorie de véhicule dépassant la simple notion de scooter électrique » poursuit-il.

XYTE mobility s’engage à repenser les transports urbains de demain en proposant un véhicule innovateur à l’allure audacieuse mariant les concepts de sécurité, praticité et durabilité.

À propos de XYTE Mobility GmbH :

XYTE mobility GmbH est une entreprise allemande spécialisée en mobilité urbaine développant une nouvelle catégorie de véhicules électriques monoplaces et compacts conjuguant la maniabilité d’un scooter et la sécurité d’une voiture. Fondée par le Dr Wolfgang Ziebart et son équipe d’experts du secteur automobile, XYTE entend améliorer la qualité de la vie urbaine en rendant le transport personnel plus propre, plus silencieux et plus sûr. En lançant son premier modèle XYTE ONE, la marque est fidèle à ses engagements à l’appui d’un design signature, d’une praticité d’usage au quotidien, et d’une structure carrossée protectrice avec les avantages d’une voiture en matière de sécurité à la clef, mais pas les inconvénients. XYTE exploite un réseau d’industriels partenaires et poursuit une stratégie de mise en marché ville par ville en Europe. La société participe du projet international de sécurité routière Vision Zero via une ingénierie pragmatique et un design pensé pour le déplacement en solo.

Contact presse :

XYTE Mobility GmbH

M. Christoph Walz (Direction marketing)

+49 179 9093745

cwalz@xyte-mobility.com

www.xyte-mobility.com

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b368e210-0da9-444f-a55b-0c9bc744deb8

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/52e0e155-65b2-4f1b-9efe-d0580dd1eb15