QAD et Esker : une alliance stratégique au service de la transformation digitale des processus financiers

Lyon, France — le 03 septembre 2025 – QAD Inc., l'éditeur mondial de solutions intelligentes et adaptatives de gestion de la fabrication et de la supply chain et Esker, pionnière des solutions d’Agentic AI dédiées à l’Office of the CFO, annoncent une alliance stratégique mondiale en proposant une suite complète de solutions d'optimisation des processus financiers, destinée à accélérer la transformation digitale de leurs clients.

Cette alliance permettra à QAD de commercialiser, à l’échelle mondiale, « Esker Accounts Payable », ainsi que les autres solutions de la suite Esker. « Esker Accounts Payable » est reconnue comme l’une des solutions de référence du marché, figurant parmi les leaders du Gartner® Magic Quadrant® 2025*, du rapport Forrester Wave™ Q3 2024 : Accounts Payable Invoice Automation, ainsi que du rapport IDC MarketScape : Worldwide Accounts Payable Automation Software 2024.

La solution « Esker Accounts Payable » révolutionne le traitement des factures fournisseurs en éliminant les tâches manuelles grâce à la capture des données s’appuyant sur l’intelligence artificielle, à des workflows de validation fluides et à un traitement automatisé de bout en bout, la solution garantit rapidité, fiabilité et conformité. Conforme aux exigences de la facturation électronique, elle simplifie la gestion des flux de trésorerie et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de revenus. En combinant automatisation et IA, Esker AP est un véritable levier de performance et de création de valeur.

L’engagement de QAD à apporter de la valeur ajoutée à ses clients, a conduit au choix de la solution « Esker Accounts Payable ».

« Esker Accounts Payable se distingue comme l’une des meilleures offres du marché, comme en témoigne sa reconnaissance dans le secteur. La présence mondiale d'Esker combinée à sa technologie avancée en matière d'IA, complète parfaitement la stratégie et les atouts de QAD. Cette collaboration nous permettra de fournir une solution intégrée qui optimise les processus, de la planification des ressources d'entreprise à la gestion du cycle de trésorerie, garantissant une expérience optimale et facile à mettre en place. » déclare Luc Janssen, vice-président directeur des produits chez QAD « Nous avons vu une opportunité d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts de notre processus de dématérialisation des factures fournisseurs grâce à l'automatisation intelligente, la solution QAD intégrée avec celle d'Esker est désormais opérationnelle dans cinq business units, et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec QAD en explorant d'autres possibilités d'automatisation. » affirme Scott Uloswceh, directeur financier chez Hendrickson « Nous sommes ravis de nous associer à QAD. Leur expertise reconnue dans le secteur industriel et leur présence internationale s’accordent parfaitement avec notre vision, cette collaboration représente une étape clé dans l'accélération de la transformation digitale. En unissant nos forces, nous aidons les entreprises à créer des directions financières plus agiles et plus résilientes. L'intégration clé en main illustre notre volonté commune d'offrir une expérience utilisateur fluide et cohérente. » explique Claire Valencony, directrice adjointe des opérations monde chez Esker.

La solution Esker sera progressivement mise en place chez les clients QAD à l’échelle mondiale, avec le soutien des équipes locales des deux organisations, afin de garantir une mise en oeuvre fluide et efficace.

*Gartner, Magic Quadrant pour les applications Accounts Payable, par Mike Helsel, Miles Onafowora, Nick Duffy, publié le 19 mars 2025.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

A propos de QAD

QAD Inc. conçoit et donne de l'autonomie aux “Entreprises Adaptatives”. Les solutions cloud de QAD pour les fabricants et les chaînes d'approvisionnement aident les entreprises à passer de leur situation actuelle à celle qu'elles souhaitent atteindre, en alignant et en optimisant les personnes, les processus et les systèmes. Des milliers d'entreprises dans le monde ont déployé les solutions de QAD, notamment Entreprise Ressource Planning (ERP), Connected Workforce (Redzone), Process Intelligence, Supplier Management, Plannification de la Supply Chain (DSCP), Advanced Scheduling, Global Trade and Transportation Execution (GTTE), Digital Commerce et Enterprise Quality Management System (EQMS).

A propos d’Esker

Pionnière de l’Agentic AI au service de l’Office of the CFO*, Esker combine des agents d’IA et l’orchestration des processus pour l’optimisation de la trésorerie, la maîtrise des flux et le pilotage des risques. Sa suite Agentic AI automatise l’ensemble des processus des cycles Source-to-Pay (achats et fournisseurs) et Order-to-Cash (commandes et clients), au bénéfice du contrôle, de la visibilité et de l’agilité, tout en consolidant les relations avec les clients, les fournisseurs et les collaborateurs.

Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, et met à profit plus de 40 ans d’expertise. En 2024, l’entreprise a réalisé 205,3 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus des deux tiers à l’international. En savoir plus : www.esker.fr. Suivez-nous sur LinkedIn et sur esker.fr/blog.

*Direction Financière étendue





