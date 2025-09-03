UBiqube impulsa la entrega de SASE con el lanzamiento de SASE OpsLab, un mercado de automatización

DUBLÍN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, el líder mundial en orquestación y automatización de infraestructura de TI multidominio, presentó hoy SASE OpsLab, un mercado para soluciones de automatización SecOps que revoluciona la forma en que se entrega y opera SASE.

SASE se ha convertido en el modelo de consumo de ciberseguridad preferido por las empresas, sin embargo, su modelo de entrega basado en PoP sobrecarga a su personal de TI con tareas de configuración de túneles que consumen mucho tiempo y son propensas a errores. Según el Informe de Acceso a Redes Seguras 2025 de Hughes, el 48% de las organizaciones citan la integración con la infraestructura heredada como su mayor desafío, mientras que el 39% enfrenta desafíos para gestionar múltiples proveedores mientras garantiza la interoperabilidad. En conjunto, estos factores ralentizan la activación de servicios, incrementan el riesgo operativo y erosionan la agilidad que SASE promete ofrecer.

SASE OpsLab elimina estos puntos débiles ocultos de SecOps con su amplio mercado de kits de automatización preempaquetados diseñados para agilizar la tunelización de PoP, la migración SASE, las actualizaciones de CPE y más.

"El crecimiento explosivo en la adopción del servicio SASE exige que cada paso en el proceso de entrega esté preparado para escalar. Después de una extensa encuesta a los clientes, nos quedó muy claro que la industria necesitaba una actualización seria de la automatización de SecOps", dijo Nabil Souli, director ejecutivo de UBiqube. "Con el lanzamiento de SASE OpsLab, estamos redefiniendo la forma en que se entrega SASE, liberando horas de ingeniería de tareas no relacionadas con ciberseguridad para que se centren en maximizar su retorno de SASE manteniendo segura su infraestructura de TI".

Para más información acerca de cómo el enfoque primero en automatización de SASE OpsLab derrota la complejidad operativa en SASE, visite: www.sase-opslab.com o https://www.ubiqube.com/

Acerca de UBiqube



UBiqube es un líder mundial en automatización de infraestructura de TI y nube, que permite a las organizaciones diseñar, implementar y operar entornos complejos de múltiples proveedores a escala. Con su comprobada pila de automatización y experiencia en orquestación multidominio, UBiqube capacita a proveedores de servicios, empresas y socios de canal a simplificar radicalmente las operaciones, acelerar la entrega de servicios y liberar la innovación en redes y seguridad.

