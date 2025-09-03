UBiqube מעצימה את האספקה של SASE עם השקת שוק האוטומציה של SASE OpsLab

קטלוג של תרחישי שימוש שמוכנים לפריסה והגירה של SASE מעניק ללקוחות, משווקים וספקים נתיב יישום מהיר יותר לשירות



דבלין, 3 בספטמבר, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



UBiqube, המובילה העולמית בתיאום ומיכון של תשתיות IT מרובות שמות מתחם, חשפה את SASE OpsLab, שוק לפתרונות מיכון עבור פעילות SecOps אשר מחדש את האופן שבו SASE מועבר ומופעל.

SASE הפך למודל הצריכה המועדף על תאגידים בתחום אבטחת הסייבר, ועם זאת מדובר עדיין במודל אספקה ​​מבוסס PoP שמעמיס על צוותי ה-IT משימות לקביעת תצורת המנהרות שגוזלות זמן ומועדות לשגיאות. על פי דו"ח 2025 Secure Network Access של Hughes, 48% מהארגונים מציינים שילוב עם תשתיות מדורות קודמים כאתגר הגדול ביותר שלהם, כאשר 39% מתמודדים עם אתגרים בניהול ספקים מרובים תוך הבטחת יכולת פעולה הדדית. ביחד, גורמים אלה מאטים את הפעלת השירות, מגבירים את הסיכון התפעולי ופוגעים בזריזות ש-SASE מבטיחה לספק.

SASE OpsLab מבטל את נקודות הכאב הנסתרות הללו של SecOps בעזרת שוק נרחב שכולל ערכות מיכון מוכנות מראש שנועדו לייעל מנהור PoP, הגירת SASE, שדרוגי CPE ועוד.

"הצמיחה העצומה באימוץ שירותי SASE מחייבת שכל שלב בתהליך האספקה יהיה מכוון לקנה מידה. לאחר סקר לקוחות מקיף, התברר לנו מאוד שהתעשייה זקוקה לשדרוג רציני של אוטומציה של SecOps", אמר נביל סולי (Nabil Souli), מנכ"ל UBiqube. "עם השקת SASE OpsLab, אנו מגדירים מחדש את האופן שבו SASE מסופק, ומשחררים עבורם שעות הנדסה ממשימות שאינן אבטחת סייבר כדי להתמקד במקסום החזר ה-SASE שלהם על ידי שמירה על בטיחות ה-IT שלהם".

למידע נוסף על האופן שבו גישת המיכון של SASE OpsLab מנצחת את המורכבות התפעולית ב-SASE בקרו בכתובת: www.sase-opslab.com או https://www.ubiqube.com/

אודות UBiqube



UBiqube היא מובילה עולמית במיכון של תשתיות IT וענן, המאפשרת לארגונים לתכנן, לפרוס ולהפעיל סביבות מורכבות מרובות ספקים בקנה מידה גדול. עם מערך המיכון המוכח שלה והמומחיות שלה בתיאום רב-מתחמי, UBiqube מעצימה ספקיות שירות, ארגונים ושותפות בערוצים לפשט באופן קיצוני את הפעילות, להאיץ את אספקת השירותים ולשחרר חדשנות בתחומי הרשתות והאבטחה.

למידע נוסף - מדיה



Gabrielle Small

ghs@ubiqube.com