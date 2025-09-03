UBiqube Meningkatkan Performa Penyediaan SASE Melalui Peluncuran Marketplace Otomatisasi SASE OpsLab

DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, pemimpin global dalam orkestrasi dan otomatisasi infrastruktur IT multidomain, hari ini meluncurkan SASE OpsLab, marketplace untuk solusi otomatisasi SecOps yang mendisrupsi cara menyediakan dan mengoperasikan SASE.

SASE telah menjadi model konsumsi keamanan siber pilihan bagi perusahaan, tetapi model penyediaannya yang berbasis PoP membuat staf IT memikul beban dari tugas konfigurasi tunnel yang menyita waktu dan rentan eror. Menurut Laporan Akses Jaringan Aman 2025 dari Hughes, 48% organisasi menyebutkan integrasi dengan infrastruktur lawas sebagai tantangan terbesar mereka, dengan 39% menghadapi tantangan saat mengelola beberapa vendor sekaligus memastikan interoperabilitas. Kombinasi faktor-faktor ini memperlambat aktivasi layanan, meningkatkan risiko operasional, serta mengurangi kelincahan yang dijanjikan tersedia dari SASE.

SASE OpsLab menghilangkan berbagai masalah tersembunyi dalam SecOps dengan merilis marketplace ekstensif berisi berbagai kit otomatisasi yang sudah dikemas untuk menyederhanakan tunneling PoP, migrasi SASE, upgrade CPE, dan lainnya.

“Pertumbuhan pesat dalam adopsi layanan SASE mengharuskan setiap langkah dalam proses penyediaannya siap untuk meningkatkan skalanya. Setelah mengadakan survei pelanggan yang ekstensif, kami semakin memahami bahwa industri butuh upgrade otomatisasi SecOps yang serius,” ujar Nabil Souli, CEO UBiqube. “Melalui peluncuran SASE OpsLab, kami mendefinisikan ulang cara penyediaan SASE sehingga tim engineering dapat fokus dari tugas yang tidak terkait dengan keamanan siber ke upaya mendapatkan manfaat maksimal dari SASE dengan memastikan IT mereka tetap aman.”

Untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana pendekatan yang mengutamakan otomatisasi SASE OpsLab mengalahkan kompleksitas operasional di SASE, kunjungi: www.sase-opslab.com atau https://www.ubiqube.com/

