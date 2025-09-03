ユビキューブ (UBiqube)、SASE OpsLabオートメーション・マーケットプレイスを発表、SASE提供を加速

ダブリン発 , Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- マルチドメインIT (情報技術) インフラのオーケストレーションおよび自動化における世界的リーダーであるユビキューブは本日、SASEの提供と運用のあり方を変革するSecOps自動化ソリューションのマーケットプレイス「SASE OpsLab」を発表した。

SASEは企業にとってサイバーセキュリティの利用モデルとして選ばれるようになっているが、そのPoPベースの提供モデルは、IT (情報技術) スタッフに時間がかかりエラーの多いトンネル設定作業を課している。 ヒューズ (Hughes) の2025年セキュア・ネットワーク・アクセス・レポートによると、組織の48%がレガシーインフラとの統合を最大の課題として挙げており、39%が相互運用性を確保しつつ複数ベンダーを管理することに課題を抱えている。 これらの要因が重なることで、サービスの立ち上げは遅延し、運用リスクは増大し、SASEが本来提供すべき俊敏性が損なわれてしまう。

SASE OpsLabは、PoPトンネリング、SASE移行、CPEアップグレードなどを効率化するよう設計された、豊富な事前パッケージ化された自動化キットのマーケットプレイスにより、こうした隠れたSecOpsの課題を解消する。

ユビキューブCEOのナビル・スリ (Nabil Souli) は次のように述べている。「SASEサービス採用の爆発的な成長に対応するためには、提供プロセスのあらゆる段階がスケールに備えられていなければなりません。 大規模な顧客調査を経て、業界が本格的なSecOps自動化のアップグレードを必要としていることが明確になりました。 SASE OpsLabの立ち上げにより、私たちはSASEの提供方法を再定義し、エンジニアの工数をサイバーセキュリティ以外の作業から解放し、IT (情報技術) を安全に保つことでSASEのリターンを最大化することに集中できるようにします」。

SASE OpsLabのオートメーション・ファーストのアプローチが、どのようにSASEにおける運用の複雑性を解消するかについての詳細は、www.sase-opslab.comまたはhttps://www.ubiqube.com/を参照されたい。

ユビキューブについて



ユビキューブはIT (情報技術) およびクラウドインフラの自動化におけるグローバルリーダーであり、組織が複雑でマルチベンダーな環境を大規模に設計・展開・運用できるよう支援している。 実績ある自動化スタックとマルチドメイン・オーケストレーションの専門知識を備えたユビキューブは、サービスプロバイダー、企業、チャネルパートナーが運用を抜本的に簡素化し、サービス提供を加速し、ネットワーキングとセキュリティ全体でイノベーションを実現できるようにしている。

