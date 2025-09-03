UBiqube Mempercepatkan Pelaksanaan SASE dengan Pelancaran SASE OpsLab Automation Marketplace

DUBLIN, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube, peneraju global dalam orkestrasi dan automasi infrastruktur IT berbilang domain, hari ini memperkenalkan SASE OpsLab, sebuah pasaran untuk penyelesaian automasi SecOps yang mengubah cara SASE dilaksanakan dan dikendalikan.

SASE telah menjadi model penggunaan keselamatan siber pilihan utama bagi syarikat korporat, namun model penyampaian berasaskan PoP membebankan kakitangan IT mereka dengan tugas konfigurasi terowong yang memakan masa dan mudah terdedah kepada kesilapan. Menurut Laporan Akses Rangkaian Selamat 2025 oleh Hughes, 48% organisasi menyatakan bahawa integrasi dengan infrastruktur legasi merupakan cabaran terbesar mereka, manakala 39% menghadapi kesukaran menguruskan pelbagai vendor sambil memastikan keserasian sistem. Gabungan faktor-faktor ini melambatkan pengaktifan perkhidmatan, meningkatkan risiko operasi dan menjejaskan kecekapan yang dijanjikan oleh SASE.

SASE OpsLab menghapuskan masalah tersembunyi dalam operasi keselamatan (SecOps) dengan pasaran luas kit automasi siap guna yang direka untuk memperkemas penalaan terowong PoP, migrasi SASE, naik taraf CPE dan banyak lagi.

“Pertumbuhan pesat dalam penggunaan perkhidmatan SASE menuntut agar setiap langkah dalam proses pelaksanaannya disesuaikan untuk skala besar. Hasil daripada tinjauan pelanggan yang meluas, kami mengenal pasti keperluan mendesak industri untuk naik taraf automasi SecOps yang lebih mantap,” kata Nabil Souli, Ketua Pegawai Eksekutif UBiqube. “Dengan pelancaran SASE OpsLab, kami mentakrif semula cara pelaksanaan SASE, membebaskan masa jurutera daripada tugasan yang tidak berkaitan keselamatan siber supaya mereka dapat menumpukan perhatian kepada memaksimumkan pulangan SASE dengan memastikan keselamatan IT mereka.”

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana pendekatan automasi-utama SASE OpsLab mengatasi kerumitan operasi dalam SASE, sila layari: www.sase-opslab.com atau https://www.ubiqube.com/

UBiqube merupakan peneraju global dalam automasi infrastruktur IT dan awan, membolehkan organisasi mereka bentuk, melaksanakan serta mengendalikan persekitaran pelbagai vendor yang kompleks secara berskala. Dengan tindanan automasi yang terbukti dan kepakaran dalam orkestrasi pelbagai domain, UBiqube memperkasakan penyedia perkhidmatan, perusahaan serta rakan saluran untuk mempermudah operasi secara menyeluruh, mempercepatkan penyampaian perkhidmatan, serta membuka ruang inovasi merentas rangkaian dan keselamatan.

