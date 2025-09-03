UBiqube เร่งประสิทธิภาพการส่งมอบ SASE ด้วยการเปิดตัว SASE OpsLab Automation Marketplace

กรุงดับลิน วันที่ , Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- UBiqube ผู้นำระดับโลกด้านการประสานงานและระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบหลายโดเมน เปิดตัว SASE OpsLab ตลาดสำหรับโซลูชันระบบอัตโนมัติ SecOps ที่จะพลิกโฉมวิธีการส่งมอบและดำเนินการ SASE ในปัจจุบัน
SASE ได้กลายมาเป็นโมเดลการใช้งานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่องค์กรต่าง ๆ เลือกใช้ แต่โมเดลการส่งมอบแบบ PoP กลับสร้างภาระให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีด้วยงานการกำหนดค่าอุโมงค์ที่ใช้เวลานานและมีแนวโน้มเกิดข้อผิดพลาด ตามรายงานการเข้าถึงเครือข่ายที่ปลอดภัยประจำปี 2025 ของ Hughes องค์กร 48% ระบุว่าการบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานแบบเดิมเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุด โดย 39% เผชิญกับความท้าทายในการจัดการกับผู้จำหน่ายหลายรายในขณะที่ต้องรับรองความสามารถในการทำงานร่วมกัน ปัจจัยเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้วจะทำให้การเริ่มให้บริการช้าลง เพิ่มความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และทำลายความคล่องตัวที่ SASE สัญญาว่าจะมอบให้
SASE OpsLab ช่วยขจัดปัญหา SecOps ที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ด้วยตลาดชุดอัตโนมัติสำเร็จรูปที่ครอบคลุมและออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ PoP Tunneling, การโยกย้าย SASE การอัปเกรด CPE และอื่น ๆ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของการปรับใช้บริการ SASE จำเป็นต้องให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการจัดส่งพร้อมสำหรับการปรับขนาด หลังจากการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้าอย่างละเอียด เราพบว่าอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องมีการอัปเกรดระบบอัตโนมัติ SecOps อย่างจริงจัง" Nabil Souli ซีอีโอของ UBiqube กล่าว “ด้วยการเปิดตัว SASE OpsLab เรากำลังกำหนดนิยามใหม่ของวิธีการส่งมอบ SASE โดยช่วยประหยัดเวลาการทำงานของวิศวกรจากงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลตอบแทนจาก SASE สูงสุดด้วยการรักษาความปลอดภัยด้านไอที”
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางที่เน้นการทำงานอัตโนมัติเป็นอันดับแรกของ SASE OpsLab ซึ่งเอาชนะความซับซ้อนในการปฏิบัติงานใน SASE โปรดไปที่: www.sase-opslab.com หรือ https://www.ubiqube.com/
เกี่ยวกับ UBiqube
UBiqube เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและระบบคลาวด์ ที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถออกแบบ ปรับใช้ และดำเนินการสภาพแวดล้อมผู้จำหน่ายหลายรายที่ซับซ้อนได้ในระดับขนาดใหญ่ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและความเชี่ยวชาญด้านการประสานงานหลายโดเมน UBiqube ช่วยให้ผู้ให้บริการ องค์กร และพันธมิตรทางช่องทางสามารถลดความซับซ้อนของการดำเนินงาน เร่งการส่งมอบบริการ และปลดล็อกนวัตกรรมทั่วทั้งเครือข่ายและความปลอดภัย
