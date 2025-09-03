UBiqube 推出 SASE OpsLab 自动化交易平台，助力 SASE 交付能力大幅提升

都柏林, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的多领域 IT 基础设施编排和自动化公司 UBiqube 今日发布了 SASE OpsLab，后者是面向 SecOps 自动化解决方案的交易平台，彻底改变了 SASE 的交付和运营方式。

SASE 已成为企业首选的网络安全消费模式，然而其基于 PoP 的交付模式却增加了企业 IT 人员的负担，让他们不得不完成耗时且容易出错的隧道配置任务。 根据 Hughes 公司的《2025 年安全网络访问报告》，48% 的组织认为与传统基础设施集成是其面临的最大挑战，而 39% 的组织在管理多个供应商的同时确保互操作性方面存在困难。 这些因素共同作用，导致服务激活速度变慢，增加了运营风险，还削弱了 SASE 承诺提供的敏捷性。

SASE OpsLab 通过丰富的预打包自动化工具包交易平台，消除了这些隐藏的 SecOps 痛点，而这些工具包的设计目的在于精简 PoP 隧道、SASE 迁移、CPE 升级等流程。

“SASE 服务采用率的迅猛增长，要求交付过程中的每一步都能具备规模化能力。 在进行了大量的客户调查之后，我们非常清楚地认识到，这个行业迫切需要对 SecOps 自动化进行重大升级，”UBiqube 首席执行官 Nabil Souli 表示。 “随着 SASE OpsLab 的推出，我们正在重新定义 SASE 的交付方式，可以让工程人员从非网络安全任务中解脱出来，继而专注于通过保障 IT 安全获得 SASE 回报的最大化。”

如需进一步了解 SASE OpsLab 如何以自动化优先方法化解 SASE 运营复杂性，请访问：www.sase-opslab.com 或 https://www.ubiqube.com/

关于 UBiqube



UBiqube 是全球领先的 IT 和云基础设施自动化解决方案提供商，助力各类组织大规模设计、部署和运营复杂的多供应商环境。 凭借成熟的自动化堆栈和多领域编排的专业知识，UBiqube 使服务提供商、企业和渠道合作伙伴能够从根本上简化运营，加速服务交付，并在网络安全方面释放创新潜力。

