UBiqube 推出 SASE OpsLab 自動化市集，大幅提升 SASE 服務交付

都柏林, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 多領域 IT 基礎架構協調與自動化的全球領導者 UBiqube 今日發佈了 SASE OpsLab，推出顛覆 SASE 交付與營運模式的 SecOps 自動化解決方案市集。

SASE 已成為企業首選的網絡安全消費模式，但其基於 PoP 的交付模式卻令 IT 人員背負耗時而又容易出錯的通道配置任務負擔。 根據 Hughes 的 2025 年安全網絡存取報告，48% 的機構指出最大挑戰是與傳統基礎架構整合，而 39% 則在確保互通性的同時，面對管理多間供應商的難題。 種種因素拖慢服務啟動，增加營運風險，並削弱 SASE 承諾帶來的敏捷服務。

SASE OpsLab 透過廣泛的預先封裝自動化工具套裝市集，解決以上隱藏的 SecOps 問題。這些工具套裝旨在簡化 PoP 通道建立、SASE 遷移、CPE 升級等流程。

UBiqube 行政總裁 Nabil Souli 指出：「SASE 服務採用出現爆炸性增長，這要求交付流程的每一步都必須為規模化運作做好準備。 經過廣泛的客戶調查，我們明確意識到，產業實在需要一次重大的 SecOps 自動化升級。 SASE OpsLab 的推出，正重塑 SASE 的交付模式，讓工程師從非網絡安全任務得到解脫，從而專注於維護 IT 安全，極致提升 SASE 投資回報。」

欲深入了解 SASE OpsLab 如何以自動化優先方針解決 SASE 的複雜營運問題，請瀏覽：www.sase-opslab.com 或 https://www.ubiqube.com/

