Verkkokauppa.com Oyj vahvistaa johtoryhmäänsä ja nimittää uuden toimitusketjusta vastaavan johtajan

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.9.2025 klo 15.00

Anne-Mari Paapio (DI) on nimitetty Verkkokauppa.comin toimitusketjujohtajaksi. Hän on viimeksi toiminut Valio Aimolla valikoima- ja hankintajohtajana, vastaten hankinnan ja kategorianhallinnan strategisesta kehittämisestä. Aiemmin hän johti strategisia konsultointiprojekteja Boston Consulting Groupilla. Hän omaa vahvan kokemuksen strategisesta toimitusketjun hallinnasta sekä kuluttajaymmärryksestä vähittäiskaupan alalla. Anne-Mari raportoi toimitusjohtajalle ja toimii yhtiön johtoryhmän jäsenenä. Hän aloittaa tehtävässä 10.9.2025.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Anne-Marin osaamisen ja erinomaisen kokemuksen vahvistamaan Verkkokauppa.comin johtoryhmää. Hänen strategisen osaamisensa myötä olemme entistä paremmassa asemassa nopeuttamaan strategiamme toimeenpanoa ja vahvistamaan asemaamme verkkokaupan edelläkävijänä”, sanoo Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka.





Lisätietoja:

Panu Porkka, toimitusjohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

panu.porkka@verkkokauppa.com

Elisa Forsman, sijoittajasuhdejohtaja

Verkkokauppa.com Oyj

elisa.forsman@verkkokauppa.com

Tel. +354 44 206 6094









Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset yli 1,7 miljoonalle asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 468 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 600 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.