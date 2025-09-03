NUMERATOR LAUNCHT VERIFIED VOICES IN DEUTSCHLAND

CHICAGO, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Numerator, ein globales Daten- und Technologieunternehmen, hat heute den Start seiner Self-Service-Marktforschungsplattform Verified Voices in Deutschland bekannt gegeben. Verified Voices nutzt durch Kassenbons verifizierte, kanalübergreifende Einkaufsdaten und bietet Herstellern und Händlern die Möglichkeit, eigenständig Umfragen unter deutschen Konsumenten ihrer eigenen Marken sowie der Wettbewerber durchzuführen – oft mit Ergebnissen innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Seit dem Markteintritt im Mai 2025 hat Numerator in Deutschland ein Panel mit 35.000 monatlich aktiven Teilnehmern aufgebaut und über 2 Millionen Einkaufsbelege erfasst. Damit können Marken verifizierte Käufer schnell, präzise und ohne Umwege befragen.

Im Gegensatz zu klassischen Online-Panels, die stark auf professionelle Befragungsteilnehmer und erinnerungsbasierte Selbstauskünfte angewiesen sind, basiert das Numerator-Panel auf realen Konsumenten. Diese teilen ihre Einkaufsdaten über eine gamifizierte Mobile-App, indem sie ihre Kassenbons aller Einkaufskanäle hochladen – vom Lebensmitteleinzelhandel über Drogerien und Discounter bis hin zum E-Commerce. Zusätzlich ergänzen die Panelisten ihre Profile um detaillierte demografische und psychografische Angaben. Dadurch entstehen reichhaltige Datensätze mit über 140 demografischen und mehr als 320 psychografischen Merkmalen. Die Kombination aus nachgewiesenem Kaufverhalten und umfassendem Konsumentenprofiling ermöglicht eine präzise und relevante Zielgruppenansprache in Umfragen. Marken erreichen so die richtige Zielgruppe zum passenden Zeitpunkt und erhalten Erkenntnisse, die relevanter, umsetzbarer und stärker am tatsächlichen Konsumverhalten orientiert sind.

„Die Marktforschung hat sich viel zu lange auf kostenintensive und zeitaufwändige Screenings gestützt, die Konsumenten dazu zwingen, ihre vergangenen Einkäufe aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren. In einem dynamischen Marktumfeld mit einer ständig wachsenden und sich verändernden Produktauswahl reicht dieser Ansatz nicht mehr aus. Wir bieten eine intelligentere Lösung: Marken können direkt mit verifizierten Käufern in Kontakt treten, auf klassische Screenings verzichten und sich auf die Erkenntnisse konzentrieren, die ihr Geschäft wirklich voranbringen“, so Eric Belcher, CEO von Numerator. „Mit diesem Launch setzen wir neue Maßstäbe in der Konsumentenforschung – schneller, präziser und fest verankert im tatsächlichen Kaufverhalten.“

Die Expansion nach Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein im globalen Wachstum von Numerator und unterstreicht das Ziel, Konsumentenforschung grundlegend zu modernisieren – durch schnellere, intelligentere Forschung, die näher am tatsächlichen Verhalten liegt.

Über Numerator:

Numerator ist ein Daten- und Technologieunternehmen, das Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in die Marktforschung bringt. Numerator kombiniert First-Party-Einkaufsdaten mit fortschrittlicher Technologie, um ein ganzheitliches 360-Grad-Verständnis der Verbraucher zu schaffen und so der traditionell eher langsamen Veränderung in der Marktforschungsbranche entgegenzuwirken. Seit dem Launch der Services in Deutschland im Mai 2025 ist das deutsche Panel auf 35.000 monatlich aktive Nutzer gewachsen. In den USA bildet das Panel bereits über eine Million US-amerikanische Haushalte ab. Numerator hat seinen Hauptsitz in Chicago (Illinois, USA) und beschäftigt weltweit 5.400 Mitarbeitende. 80 der 100 größten Hersteller von Konsumgütermarken (CPG) zählen bereits zu den Kunden von Numerator.