Sodexo et EAT annoncent un partenariat stratégique pour promouvoir une alimentation saine et durable

Paris, le 3 septembre 2025

Sodexo et EAT, organisation mondiale spécialisée dans la transformation des systèmes alimentaires, sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat stratégique visant à promouvoir une alimentation plus saine et durable. En tant que partenaire exclusif d’EAT dans le secteur de la restauration, Sodexo est fier de mettre à profit son expertise mondiale pour transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes et déployables à grande échelle. Ceci afin de permettre à chacun d’avoir accès à une alimentation bonne pour sa santé et la planète.

Ce partenariat repose sur un engagement commun : promouvoir et inspirer des habitudes alimentaires plus saines et durables. Il débutera à l’occasion du Stockholm Food Forum , qui se tiendra à Stockholm les 3 et 4 octobre 2025. Pour Sodexo - qui sert chaque jour plus de 80 millions de consommateurs - collaborer avec EAT est un atout majeur pour encourager et accélérer l’adoption de meilleures habitudes alimentaires. Pour EAT, c’est l’occasion de pouvoir collaborer avec un leader mondial de la restauration disposant du savoir-faire et de l’envergure nécessaires pour traduire la science en actions concrètes sur le terrain. Ensemble, Sodexo et EAT souhaitent démontrer qu’un changement positif des systèmes alimentaires est non seulement possible, mais déjà à l’œuvre.

Lors du Stockholm Food Forum, EAT et Sodexo coorganiseront le dîner de l’évènement à l’Hôtel Strawberry. Ce dîner permettra de montrer comment un approvisionnement et une cuisine privilégiant la nutrition et les choix responsables peuvent à la fois ravir les convives et répondre à leurs besoins alimentaires. Sodexo participera activement aux discussions organisées par le Forum, entouré d’acteurs clé. Dans le cadre du Forum, le Groupe organisera notamment une session de travail consacrée au passage de la vision stratégique à l’action, grâce à la mobilisation d’un large écosystème autour des enjeux liés à une alimentation plus responsable.

Tomas Alfred Røen, Directeur Général de EAT, a déclaré : “Nous sommes ravis d’accueillir Sodexo comme partenaire du Stockholm Food Forum pour accompagner la transition vers des systèmes alimentaires plus sains et durables. L’expertise opérationnelle de Sodexo en fait un acteur clé pour transformer la science en action.”

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : “Le partenariat avec EAT représente une étape importante dans notre ambition de promouvoir de meilleures pratiques alimentaires, pour les individus comme pour la planète. En conjuguant l’expertise scientifique de EAT avec la portée mondiale et le savoir-faire de Sodexo, nous pouvons passer de l’ambition à l’action. Ce partenariat nous offre également l’opportunité de renforcer notre engagement auprès de nos clients et de mobiliser l’ensemble de nos parties prenantes. C’est ainsi que nous pourrons avoir un véritable impact à grande échelle.”

Ce partenariat stimulera l’innovation, renforcera l’alignement de Sodexo avec les prochaines conclusions de la Commission EAT-Lancet 2025 et contribuera à l’atteinte des objectifs de durabilité du Groupe.

