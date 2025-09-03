Mavenir implementa sistema de cobro convergente multiarrendatario para el operador caribeño SETAR

RICHARDSON, Texas, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, proveedor de infraestructura de red nativa en la nube, anuncia hoy la finalización exitosa y la implementación de la transformación de su Sistema de Cobro Convergente (CCS) para SETAR, el principal proveedor de telecomunicaciones de servicio completo en la isla caribeña de Aruba. El CCS multiarrendatario nativo en la nube soporta las operaciones de SETAR N.V. en Aruba y permite a SETAR ofrecer una solución de "cobro como servicio" para el operador móvil KLA en la vecina isla de Bonaire.

Impulsado por la solución Mavenir Digital Enablement (MDE), el sistema centralizado reemplaza la infraestructura de cobro específica de la isla y heredada de SETAR con un sistema unificado y multiarrendatario. El sistema, abierto e interoperable, basado en una arquitectura totalmente contenedorizada, está hospedado en Aruba y genera ahorros significativos en CAPEX y OPEX al agilizar y simplificar las operaciones de cobro y facturación en tiempo real. SETAR también se beneficiará de una reducción sustancial de los gastos generales de hardware y mantenimiento, con cambios sincronizados automáticamente para los sistemas de ambas islas.

El nuevo sistema de cobro ya ofrece capacidades de cobro en línea y fuera de línea en tiempo real para todo el portafolio de productos prepago y pospago de SETAR en Aruba y Bonaire a través de un sistema único y convergente. Esta actualización transformadora permite a SETAR ofrecer fácilmente conjuntos de productos digitales a sus suscriptores y garantiza la preparación de la red móvil de próxima generación, mientras que el operador continúa su proceso de transformación de red en el Caribe.

Este programa de modernización y transformación multifacético fue logrado de manera transparente por Mavenir utilizando métodos de implementación continua rápidos y ágiles, con el equipo de Mavenir estandarizando y optimizando los conjuntos de datos existentes de SETAR y entregando software a sus laboratorios a tiempo para realizar pruebas exhaustivas. Esto permitió al operador migrar sin dificultades el sistema de cobro prepago anterior y lanzar el nuevo sistema con absoluta confianza y control de la productividad y el rendimiento de la implementación, mientras que ayuda a asegurar la continuidad del negocio. El sistema se implementa en una configuración activa-activa y geo-redundante en dos centros de datos, garantizando alta disponibilidad, tolerancia a fallas y capacidades de conmutación por error sin interrupciones.

Roland Croes, director ejecutivo de SETAR, comentó: "Nuestra asociación a largo plazo con Mavenir nos posiciona para obtener la máxima ventaja en el panorama de conectividad de próxima generación en el Caribe. Esta actualización fundamental al cobro convergente en nuestros servicios de prepago y pospago ahora nos permite provisionar de inmediato servicios digitales innovadores y personalizados a nuestros clientes de la comunidad isleña en Aruba y Bonaire. Para SETAR, Mavenir continúa siendo un habilitador estratégico del crecimiento del negocio y la excelencia en el servicio en el mundo de servicios digitales de tan rápido movimiento".

Mavenir es un socio tecnológico confiable y desde hace largo tiempo para SETAR, pues ya ha aumentado sus capacidades de red con infraestructura de mensajería, seguridad avanzada de mensajería y soluciones de enrutamiento. SETAR ahora está equipada para aprovechar las APIs abiertas de Mavenir dentro de la plataforma MDE, lo que permite al operador agregar de manera fluida nuevos productos y servicios que se aprovisionan automáticamente en el nuevo sistema de cobros, con total transparencia y sin necesidad de recapacitación de gestión de clientes a nivel operativo.

Sandeep Singh, vicepresidente sénior y gerente general de Digital Business Enablement de Mavenir, agregó: "Esta evolución arquitectónica clave para la plataforma MDE totalmente contenedorizada de Mavenir ya está generando eficacia y oportunidades de monetización revolucionarias para nuestro cliente, permitiendo una incorporación rápida y digital de nuevos servicios innovadores mediante una infraestructura centralizada. Al pasar del hardware dedicado local en las instalaciones a una solución de cobro diseñada específicamente para la nube, SETAR ahora puede configurar rápidamente nuevos productos solo mediane configuración, y sin codificación rígida. La complejidad reducida, la mayor eficacia operativa, y el tiempo de posicionamiento en el mercado acelerado han podido reforzar el liderazgo y la preparación para el futuro de SETAR, generando valor adicional y una experiencia digital más rica para los suscriptores en Aruba y Bonaire".

