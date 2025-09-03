Mavenir met en service un système de facturation convergent multi-locataires pour l’opérateur caribéen SETAR

RICHARDSON, Texas, 03 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, fournisseur d’infrastructures réseau natives du cloud, annonce ce jour la finalisation et la mise en service de la transformation de son système de facturation convergent (CCS) pour SETAR, le principal fournisseur de services de télécommunications complets de l’île caribéenne d’Aruba. Le CCS multi-locataires natif du cloud prend en charge les opérations de SETAR N.V. à Aruba et permet à SETAR de fournir une solution de « facturation en tant que service » à l’opérateur mobile KLA sur l’île voisine de Bonaire.

Alimenté par la solution Digital Enablement (MDE) de Mavenir, le système centralisé remplace l’infrastructure de facturation héritée et spécifique à chaque île de SETAR par un système unifié et multi-locataires. Ce système ouvert et interopérable, basé sur une architecture entièrement conteneurisée, est hébergé à Aruba et permet de réaliser d’importantes économies en termes de CAPEX et d’OPEX grâce à l’optimisation et à la simplification des opérations de facturation et de tarification en temps réel. SETAR devrait également bénéficier d’une réduction substantielle des coûts liés au matériel et à la maintenance, les modifications étant synchronisées automatiquement pour les systèmes des deux îles.

Grâce à un système unique et convergent, le nouveau système de facturation propose désormais des fonctionnalités de facturation en ligne et hors ligne en temps réel pour l’ensemble du portefeuille d’offres prépayées et postpayées de SETAR à Aruba et Bonaire. Cette mise à niveau transformatrice permet à SETAR de fournir sans effort des suites de produits numériques à ses abonnés et garantit la préparation du réseau mobile de nouvelle génération. L’opérateur poursuit la transformation de son réseau dans les Caraïbes.

Ce programme de modernisation et de transformation multiforme a été mené à bien sans encombre par Mavenir grâce à des méthodes de déploiement continu rapides et agiles. L’équipe Mavenir a normalisé et optimisé les ensembles de données existants de SETAR et a livré les logiciels à ses laboratoires dans les délais impartis pour la réalisation de tests approfondis. Cela a permis à l’opérateur de migrer en toute transparence depuis l’ancien système de facturation prépayé et de lancer le nouveau système en toute confiance et en contrôlant parfaitement la productivité et les performances de la mise en service, tout en favorisant la poursuite des activités. Le système est déployé dans une configuration active/active et géo-redondante sur deux centres de données, garantissant une haute disponibilité, une tolérance aux pannes et des capacités de basculement transparentes.

Roland Croes, PDG de SETAR, a déclaré : « Notre partenariat à long terme avec Mavenir nous place en position idéale pour tirer le meilleur parti du paysage de la connectivité de nouvelle génération dans les Caraïbes. Cette mise à niveau cruciale vers une facturation convergente pour nos services prépayés et postpayés nous permet désormais de fournir instantanément des services numériques innovants et personnalisés à nos clients des communautés insulaires d’Aruba et de Bonaire. Pour SETAR, Mavenir reste un catalyseur stratégique de la croissance commerciale et de l’excellence des services dans le monde en constante évolution des services numériques. »

Mavenir est un partenaire technologique de longue date et de confiance de SETAR, ayant déjà renforcé ses capacités réseau avec une infrastructure de messagerie, une sécurité avancée des messages et des solutions de routage. SETAR est désormais en mesure d’exploiter les API ouvertes de Mavenir au sein de la plateforme MDE, ce qui permet à l’opérateur d’ajouter de manière transparente de nouveaux produits et services qui sont automatiquement provisionnés dans le nouveau système de facturation, en toute transparence et sans nécessiter de nouvelle formation des équipes opérationnelles en matière de gestion de la clientèle.

Sandeep Singh, vice-président senior et directeur général de Mavenir Digital Business Enablement, a ajouté : « Cette évolution architecturale majeure vers la plateforme MDE entièrement conteneurisée de Mavenir apporte déjà à nos clients des opportunités révolutionnaires en termes d’efficacité et de monétisation, permettant l’intégration rapide et numérique de nouveaux services innovants via une infrastructure centralisée. En passant d’un matériel dédié sur site à une solution de facturation spécialement conçue pour le cloud, SETAR peut désormais configurer rapidement de nouveaux produits par simple configuration, sans avoir recours au codage. La réduction de la complexité, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et l’accélération de la mise sur le marché ont permis de renforcer la position dominante de SETAR sur le marché et sa préparation pour l’avenir, générant une valeur ajoutée et une expérience numérique plus riche pour les abonnés d’Aruba et de Bonaire. »

À propos de Mavenir

