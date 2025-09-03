Mavenir העלתה לאוויר מערכת טעינה מרובת דיירים מתכנסת עבור SETAR הפועלת בקריביים

ריצ'רדסון, טקסס, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשתות הפועלות בענן, הודיעה על השלמה מוצלחת והפעלת מערכת הטעינה המתכנסת (CCS) עבור SETAR, ספקית הטלקום בשירות מלא העיקרית הפועלת באי ארובה שבקריביים. מערכת ה-CCS מרובת הדיירים, המבוססת על ענן, תומכת בפעילות של SETAR N.V בארובה ומאפשרת ל-SETAR לספק פתרון "טעינה כשירות" עבור מפעילת הסלולר KLA באי השכן בונייר.

המערכת הממוקדת, המועצמת עם פתרון האפשור הדיגיטלי (MDE) של Mavenir, מחליפה את תשתית הטעינה SETAR שפעלה באופן מוגדר באי במערכת אחודה מרובת דיירים. המערכת הפתוחה והניתנת להפעלה הדדית, המבוססת על ארכיטקטורת קונטיינרים באופן מלא, מתארחת בארובה ומייצרת חיסכון CAPEX ו-OPEX משמעותי על ידי ייעול ופישוט פעולות הטעינה והחיוב בזמן אמת. SETAR צפויה גם ליהנות מהקטנה משמעותית של התקורה בעלויות החומרה והתחזוקה, כאשר השינויים מסונכרנים באופן אוטומטי עבור המערכות בשני האיים.

מערכת הטעינה החדשה מספקת כעת יכולות טעינה מקוונות ולא מקוונות בזמן אמת עבור הפורטפוליו המלא של SETAR, עם פתרונות תשלומים מראש או לאחר שימוש, ברחבי ארובה ובונייר, באמצעות מערכת אחת מכונסת. שדרוג משנה משחק זה מאפשר ל-SETAR לספק ללא מאמץ חבילות מוצרים דיגיטליות למנויים שלה ומבטיח מוכנות לרשתות סלולריות מהדור הבא, בעוד המפעילה ממשיכה במסע השינוי של הרשת בקריביים.

תוכנית מודרניזציה והמרה רבת פנים זו הושגה בצורה חלקה על ידי Mavenir באמצעות שיטות פריסה רציפות, מהירות וזריזות, כאשר צוות Mavenir מתקנן וממטב את מערכי הנתונים הקיימים של SETAR ומספק בזמן תוכנה למעבדות של החברה לצורך בדיקות מקיפות. זה אפשר למפעילה לעבור בצורה חלקה ממערכת החיוב בתשלום מראש הקודמת ולהפעיל את המערכת בביטחון ובשליטה מלאה בפרודוקטיביות והביצועים של הגרסה, ותוך שהיא מקבלת סיוע בהבטחת המשכיות עסקית. המערכת פרוסה בתצורת גיבוי פעיל-פעיל, עם גיאו-יתירות, על פני שני דאטה סנטרים, מה שמבטיח זמינות גבוהה, סבילות לתקלות ויכולות חלקות להתאוששות מכשל.

רולנד קרוס (Roland Croes) , מנכ"ל SETAR אמר: "השותפות ארוכת הטווח שלנו עם Mavenir ממצבת אותנו ליתרון מקסימלי בנוף הקישוריות של הדור הבא בקריביים. שדרוג מרכזי זה לטעינה מתכנסת בשירותי התשלום מראש והמאוחר שלנו מאפשר לנו כעת לספק באופן מיידי שירותים דיגיטליים חדשניים ומותאמים אישית ללקוחות קהילת האיים שלנו בארובה ובבונייר. עבור SETAR, חברת Mavenir ממשיכה להיות גורם אסטרטגי של צמיחה עסקית ומצוינות בשירות בעולם המהיר של שירותים דיגיטליים".

Mavenir היא שותפה טכנולוגית ארוכת טווח ומהימנה ל-SETAR, לאחר שכבר הגדילה את יכולות הרשת שלה עם תשתית הודעות, אבטחת הודעות מתקדמת ופתרונות ניתוב. SETAR מצוידת כעת למנף את ממשקי ה-API הפתוחים של Mavenir בתוך פלטפורמת MDE, מה שמאפשר למפעיל להוסיף בצורה חלקה מוצרים ושירותים חדשים המוקצים אוטומטית למערכת הטעינה החדשה בשקיפות מלאה וללא צורך בהכשרה מחדש של ניהול לקוחות בצד התפעולי.

סנדיפ סינג (Sandeep Singh), סגן נשיא בכיר ומנכ"ל קבוצת האפשור הדיגיטלי העסקית של Mavenir הוסיף: "ההתפתחות הארכיטקטונית המרכזית הזו בפלטפורמת MDE מבוססת הקונטיינרים באופן מלא של Mavenir כבר מביאה יעילות ואפשרויות מוניטיזציה פורצות דרך עבור לקוחותינו, ומאפשרת הטמעה מהירה ודיגיטלית של שירותים חדשניים באמצעות תשתית מרכזית. על ידי מעבר מחומרה ייעודית מקומית לפתרון טעינה ייעודי לענן, SETAR יכולה כעת להגדיר במהירות מוצרים חדשים אך ורק באמצעות תצורה, ולא באמצעות קידוד קשיח. המורכבות המופחתת, היעילות התפעולית המשופרת וההאצה של זמן ההגעה לשוק הצליחו לחזק את המובילות בשוק של SETAR ואת מוכנותה לעתיד, ולהביא ערך נוסף וחוויה דיגיטלית עשירה יותר למנויים ברחבי ארובה ובונייר".

